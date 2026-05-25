Zaskakujące powołanie do reprezentacji Polski. Urban się wygadał?!

Jan Urban podczas gali PKO Ekstraklasy prawdopodobnie zdradził, że powołanie do reprezentacji Polski otrzyma Karol Czubak. "Coś jest na rzeczy" - powiedział selekcjoner.

Marcin Bulanda / PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Karol Czubak z powołaniem do reprezentacji Polski?!

Reprezentacja Polski w najbliższych dniach rozpocznie swoje zgrupowanie przed meczami towarzyskimi, które rozegramy na przełomie maja oraz czerwca. Naszymi rywalami będą zespoły Ukrainy oraz Nigerii. To pierwsze starcie rozegrane zostanie na stadionie we Wrocławiu, zaś drugie na PGE Narodowym. I choć są to spotkania bez większej presji i oczekiwań, to stwarzają one doskonałą szansę do przetestowania nowych zawodników.

Mateusz Borek ujawnił już, że powołanie otrzyma Kacper Potulski. Debiutant, który świetnie spisuje się w barwach FSV Mainz, przez wielu wskazywany jest jako nadzieja kadry na kolejne lata. Kimś takim także może być kolejny z graczy, który ma otrzymać powołanie. Jan Urban podczas tegorocznej gali PKO Ekstraklasy najprawdopodobniej się wygadał, że powołanie otrzyma Karol Czubak. Napastnik Motoru Lublin to napastnik tego sezonu naszej ligi i jej czołowy strzelec, dlatego też ta decyzja nie powinna dziwić.

Niemniej wcześniej selekcjoner wielokrotnie zastanawiał się w wywiadach, czy poziom PKO Ekstraklasy jest wystarczający na powołanie zawodnika do kadry. Finalnie więc najprawomocniej przekonał się on do tej opcji, co można nazwać sensacją, bowiem do tej pory niewiele wskazywało na taki ruch.

Karol czubak w tym sezonie rozegrał 33 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

Zobacz także: Za nami Gala Ekstraklasy. Poznaliśmy piłkarza sezonu!