Cracovia żegna kolejnego piłkarza! Kibice żałują tej decyzji

Cracovia podejmuje kolejne decyzji kadrowe. Kariery w klubie nie będzie kontynuował Pau Sans, który przebywał w nim tylko w ramach wypożyczenia. Pasy nie skorzystały z opcji wykupu.

Cracovia ostrzyła sobie zęby na zdecydowanie lepszy rezultat w sezonie 2025/2026, natomiast w rzeczywistości aż do ostatniej kolejki nie była pewna utrzymania w Ekstraklasie. Finalnie znalazła się dopiero na 13. lokacie. W klubie liczą, że przyszła kampania będzie już znacznie lepsza, a za wyniki będzie dalej odpowiadał Bartosz Grzelak, który przejął drużynę w drugiej połowie kwietnia.

Pasy podejmują też pierwsze decyzje kadrowe. Już wcześniej informowali o rozstaniu z Bosko Sutalo. Zespół opuszcza też Pau Sans, który po okresie wypożyczenia wraca do Realu Saragossa. Cracovia nie skorzystała z opcji wykupu.

„Klub nie skorzystał z opcji wykupu i zawodnik wróci do swojego macierzystego klubu. Pau, dziękujemy za reprezentowanie barw i zaangażowanie w czasie gry dla Pasów. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w dalszej karierze sportowej.” – brzmi oficjalny komunikat klubu.

Sans rozegrał dla Cracovii 14 spotkań, a jedynego gola zdobył w swoim debiucie. Kibice nie są przekonani do słuszności tej decyzji, dostrzegając w 21-latku potencjał. Faktem jest, że po obiecującym początku stracił impet i w końcówce sezonu grał już niewiele. Grzelak wolał stawiać na innych zawodników, co może tłumaczyć decyzję o rozstaniu.