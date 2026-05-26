Reprezentant Polski zasili Widzew? To byłby kolejny cios dla Legii!

Karbownik znów w Ekstraklasie? Widzew chce wychowanka Legii

Widzew Łódź wywalczył utrzymanie w Ekstraklasie, więc teraz może skupić się na ruchach kadrowych. Robert Dobrzycki zapowiedział, że tym razem rewolucji nie będzie, natomiast kibice mogą oczywiście spodziewać się nowych twarzy w zespole. Klub ma jednak postawić na jakość, a nie ilość. Sezon 2025/2026 jest oceniany bardzo negatywnie, dlatego teraz Widzew ma dokonać lepszych wyborów personalnych. Jednym z zadań jest wzmocnienie lewej strony defensywy – Samuel Kozlovsky odchodzi do Slovana Bratysława, a Dion Gallapeni ma zostać wykupiony przez Wisłę Płock.

Na celowniku Widzewa znalazł się więc Michał Karbownik, który od trzech lat występuje dla Herthy Berlin. Ten sezon zakończył się niepowodzeniem, bowiem nie udało się wywalczyć awansu do Bundesligi. Kontrakt Polaka wygasa, dlatego najprawdopodobniej dojdzie do rozstania. Choć ostateczna decyzja nie zapadła, na horyzoncie pojawił się temat powrotu do Ekstraklasy.

Wychowanek Legii Warszawa jest przymierzany do Widzewa, a „Dziennik Łódzki” twierdzi wręcz, że temat jest bliski finalizacji. Byłoby to z pewnością jakościowe wzmocnienie łódzkiej ekipy, a także kolejny bolesny cios dla Wojskowych. Już zimą na taką zmianę klubu zdecydował się Steve Kapuadi.

Karbownik w sezonie 2025/2026 uzbierał na zapleczu Bundesligi trzy asysty w 26 występach. Z Ekstraklasy wyjechał w 2021 roku, kiedy to Brighton wykupiło go z Legii za 5,5 mln euro.