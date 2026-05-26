Masłowski łączony z klubem Ekstraklasy! Ma opuścić Jagiellonię

Łukasz Masłowski może wkrótce zmienić miejsce pracy. Dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok ma być bliski przenosin do Widzewa Łódź - donosi "Fakt". W tej sprawie mają trwać zaawansowane rozmowy.

Widzew rozmawia z Masłowskim. Jagiellonia straci działacza?

Widzew Łódź wywalczył utrzymanie w Ekstraklasie, czego nie był pewny do ostatniej kolejki. Ten sezon jest uznawany za wielką porażkę, biorąc pod uwagę olbrzymi budżet na pierwszą drużynę. Na przestrzeni roku Robert Dobrzycki wydał na transfery nowych piłkarzy ponad 20 milionów euro. Na taką finansową skalę w polskiej piłce nie działał jeszcze nikt, natomiast do teraz nie przyniosło to zamierzonych rezultatów. W obliczu ostatnich niepowodzeń pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość ważnych postaci klubu z Łodzi. „Fakt” twierdzi, że Widzew opuści Dariusz Adamczuk, a podobną drogą może podążyć też Piotr Burlikowski.

Z Widzewem najprawdopodobniej zwiąże się za to Łukasz Masłowski, przymierzany już do tego klubu od miesięcy. Od 2022 roku był on związany z Jagiellonią Białystok, którą poprowadził do historycznego sukcesu, jakim było mistrzostwo Polski. Dyrektor sportowy ma na koncie wiele udanych transferów, a także świetną decyzję o postawieniu na Adriana Siemieńca.

Wygląda na to, że przygoda Masłowskiego z Jagiellonią wkrótce się zakończy. Z informacji „Faktu” wynika, że prowadzi on z Widzewem zaawansowane rozmowy, a operacja jest już bliska finalizacji.

W przeszłości Masłowski miał już okazję pracować w Widzewie, ale to dopiero za czasów Jagiellonii został uznany wręcz najlepszym polskim dyrektorem sportowym.