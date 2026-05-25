Urban jasno o powołaniach. „Reprezentacja nie jest od tego”

Jan Urban już we wtorek ogłosi listę powołanych na spotkania towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. W rozmowie z Kanałem Sportowym selekcjoner wypowiedział się m.in. na temat kształtu reprezentacji Polski.

Urban nie zakłada rewolucji

Już od dłuższego czasu eksperci, kibice i media spekulują na temat powołań na zgrupowanie, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata 2026 i, przynajmniej w teorii, ma czas na „eksperymenty”. Optymistyczne nastroje ws. możliwego kształtu kadry w rozmowie z Kanałem Sportowym ostudził Jan Urban.

– Nie będzie wielu korekt w odniesieniu do ostatnich powołań, chcemy wykorzystać te sparingi, aby do czegoś nam posłużyły. Oczywiście pojawią się nowe twarze, ale to nie znaczy, że sprawdzimy wszystkich – przyznał selekcjoner Biało-Czerwonych.

– Nie zależy mi, aby odmładzać kadrę. Nie gra średnia wieku, nie gra młodzież, grają piłkarze, którzy są najlepsi i zasługują na to. A nie na siłę robienie eksperymentów i prób. Reprezentacja nie jest od tego – dodał Urban.

Polska już 31 maja na Tarczyński Arenie we Wrocławiu zmierzy się z Ukrainą. Natomiast 3 czerwca Biało-Czerwoni zagrają z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie.