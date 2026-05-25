Debiut napastnika w Serie A i ostatni mecz Lewandowskiego. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał w barwach Barcelony i pożegnał się z klubem w najlepszy możliwy sposób. Udany tydzień mają za sobą także Matty Cash, Łukasz Skorupski oraz Adrian Przyborek, który doczekał się debiutu w Serie A.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polacy grali za granicą. Lewandowski zakończył rozdział w Barcelonie

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną w idealnym stylu. Polski napastnik zdobył bramkę w swoim ostatnim występie dla Dumy Katalonii i zamknął hiszpański etap z dorobkiem 120 trafień. To osiągnięcie pozwoliło mu wskoczyć do ścisłej czołówki najlepszych strzelców w historii klubu.

Bardzo udany tydzień ma za sobą również Matty Cash. Obrońca Aston Villi pomógł drużynie utrzymać korzystny wynik przeciwko Manchesterowi City, a jego klub zakończył sezon na czwartym miejscu w Premier League. Kilka dni wcześniej angielski zespół triumfował także w Lidze Europy.

Włoskie boiska przyniosły dobre wiadomości dla dwóch innych Polaków. Adrian Przyborek wreszcie zadebiutował w Lazio, natomiast Łukasz Skorupski dołożył kolejny solidny występ przeciwko Interowi Mediolan. W MLS swoje minuty regularnie zbiera też Mateusz Bogusz.

TOP 5 tygodnia wg Piotra Koźmińskiego

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Zakończył przygodę z Barceloną w najpiękniejszy możliwy sposób, czyli z golem. To było trafienie numer 120 dla Dumy Katalonii, co pozwoliło Lewandowskiemu wejść do pierwszej dziesiątki najlepszych snajperów w historii tego klubu.

2. Matty Cash (Aston Villa)

Polak pojawił się w 46. minucie w meczu z Manchesterem City i pomógł utrzymać korzystny wynik (2:1). Aston Villa zajęła czwarte miejsce w lidze, a kilka dni temu wygrała Ligę Europy. Był to więc fenomenalny tydzień dla reprezentanta Polski.

3. Adrian Przyborek (Lazio)

Bardziej symboliczne docenienie tego, że polski pomocnik w końcu zdołał zadebiutować w barwach Lazio. Były zawodnik Pogoni Szczecin zagrał 9 minut w starciu z Pisą (2:1). Przyborek trafił do Lazio w styczniu tego roku, co pokazuje jak długo musiał czekać na pierwsze minuty w Serie A.

4. Łukasz Skorupski (Bologna)

3:3 nie jest na pewno wymarzonym wynikiem dla bramkarza, ale warto docenić z kim Bologna zdołała zremisować. Mówimy w końcu o Interze Mediolan, a więc zdecydowanie najlepszej drużynie Serie A, która wywalczyła w tym sezonie dublet.

5. Mateusz Bogusz (Houston Dynamo)

Po powrocie do MLS były gracz Ruchu Chorzów radzi sobie przyzwoicie. Choć… 14 meczów, 2 gole i asysta to nie są statystyki, które powalają na kolana. Tyle dobrze, że Polak ma pewne miejsce w składzie. Tym razem pomógł zremisować 1:1 w meczu z Los Angeles Galaxy.