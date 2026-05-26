Barcelona ma stracić wielką gwiazdę. Cios w drużynę Pajor

16:24, 26. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Andrea Peláez Marzo, Què T'hi Jugues

Barcelona Femeni, która właśnie sięgnęła po Ligę Mistrzów kobiet, w letnim okienku może stracić największą gwiazdę. Hiszpańskie media są przekonane, że z drużyną Ewy Pajor pożegna się Alexia Putellas.

Real Madryt - FC Barcelona
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - FC Barcelona

Barcelona pożegna gwiazdę?

Ewa Pajor w końcu dopięła swego. Reprezentantka Polski, która do tej pory nie mogła pochwalić się zwycięstwem w elitarnych zmaganiach, strzeliła dwa gole w wielkim finale, a Barcelona po raz czwarty wygrała Ligę Mistrzów kobiet. Czy w kolejnym sezonie Blaugrana powtórzy ten sukces? Będzie o to niezwykle trudno, ponieważ z klubem ma pożegnać się kluczowa zawodniczka.

Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że w lecie z Dumą Katalonii rozstanie się Alexia Putellas. Dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki, mistrzyni świata z 2023 roku, czterokrotna triumfatorka LM, a także dziewięciokrotna mistrzyni kraju po 14 latach ma opuścić giganta kobiecego futbolu. Informuje o tym między innymi Andrea Peláez Marzo, która potwierdza doniesienia Què T’hi Jugues.

Gdzie trafi 32-latka? Wszystko wskazuje na to, że ofensywna pomocniczka przeniesie się do Women’s Super League, a więc najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Według Sky Sports News Putellas może zostać nową gwiazdą London City Lionesses. Stołęczna ekipa zakończył ligowe zmagania na 6. lokacie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości