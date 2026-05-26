Barcelona ma stracić wielką gwiazdę. Cios w drużynę Pajor

Barcelona Femeni, która właśnie sięgnęła po Ligę Mistrzów kobiet, w letnim okienku może stracić największą gwiazdę. Hiszpańskie media są przekonane, że z drużyną Ewy Pajor pożegna się Alexia Putellas.

Ewa Pajor w końcu dopięła swego. Reprezentantka Polski, która do tej pory nie mogła pochwalić się zwycięstwem w elitarnych zmaganiach, strzeliła dwa gole w wielkim finale, a Barcelona po raz czwarty wygrała Ligę Mistrzów kobiet. Czy w kolejnym sezonie Blaugrana powtórzy ten sukces? Będzie o to niezwykle trudno, ponieważ z klubem ma pożegnać się kluczowa zawodniczka.

Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że w lecie z Dumą Katalonii rozstanie się Alexia Putellas. Dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki, mistrzyni świata z 2023 roku, czterokrotna triumfatorka LM, a także dziewięciokrotna mistrzyni kraju po 14 latach ma opuścić giganta kobiecego futbolu. Informuje o tym między innymi Andrea Peláez Marzo, która potwierdza doniesienia Què T’hi Jugues.

Gdzie trafi 32-latka? Wszystko wskazuje na to, że ofensywna pomocniczka przeniesie się do Women’s Super League, a więc najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Według Sky Sports News Putellas może zostać nową gwiazdą London City Lionesses. Stołęczna ekipa zakończył ligowe zmagania na 6. lokacie