Urban pominął trzech najlepszych piłkarzy z Ekstraklasy

Nowak, Mońka i Dziekoński bez powołania od Urbana

Reprezentacja Polski przegrała bój o mundial. Biało-Czerwoni na przełomie maja i czerwca zmierzą się z Ukrainą oraz Nigerią, a we wtorek Jan Urban ogłosił powołania na te spotkania. Również i tym razem nie obyło się bez kontrowersji, bowiem selekcjoner zrezygnował z najlepszych graczy Ekstraklasy.

Przede wszystkim dziwić może brak Bartosza Nowaka. Zawodnik GKS-u Katowice był motorem napędowym swojego klubu i poprowadził zespół do zajęcia piątego miejsca na koniec sezonu. Tym samym zespół Rafała Góraka wywalczył miejsce w eliminacjach do Ligi Konferencji. Podczas Gali Ekstraklasy Nowak został wybrany nie tylko pomocnikiem sezonu, ale również piłkarzem sezonu. Dziwić może fakt, że Jan Urban nie chciał dać mu szansy w meczach towarzyskich.

Również dużo kontrowersji wzbudził brak Wojciecha Mońki. 19-latek z Lecha Poznań ma za sobą bardzo udaną rundę w barwach Kolejorza. Został wybrany najlepszym defensorem ligi, a serwis Transfermarkt wycenia go na 4 miliony euro. Brakuje też Xaviera Dziekońskiego wybranego bramkarzem sezonu, choć akurat jego brak dziwi najmniej. Miejsca zabrakło też dla młodzieżowca sezonu Marcela Reguły z Zagłębia Lubin. Wśród powołanych znalazł się tylko jeden laureat Gali Ekstraklasy, a mianowicie napastnik sezonu, czyli Karol Czubak.

Pierwszym rywalem Polaków będzie Ukraina. Spotkanie odbędzie się 31 maja o godzinie 17:30 we Wrocławiu. Z kolei 3 czerwca o godz. 20:45 Biało-Czerwoni zmierzą się w Warszawie z Nigerią.