Urban pominął trzech najlepszych piłkarzy z Ekstraklasy

12:38, 26. maja 2026
Mateusz Bednarski

Jan Urban ogłosił powołania na zbliżające się mecze towarzyskie reprezentacji Polski. Selekcjoner pominął trzech Polaków, którzy zostali wyróżnieni na Gali Ekstraklasy za miniony sezon.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Nowak, Mońka i Dziekoński bez powołania od Urbana

Reprezentacja Polski przegrała bój o mundial. Biało-Czerwoni na przełomie maja i czerwca zmierzą się z Ukrainą oraz Nigerią, a we wtorek Jan Urban ogłosił powołania na te spotkania. Również i tym razem nie obyło się bez kontrowersji, bowiem selekcjoner zrezygnował z najlepszych graczy Ekstraklasy.

Przede wszystkim dziwić może brak Bartosza Nowaka. Zawodnik GKS-u Katowice był motorem napędowym swojego klubu i poprowadził zespół do zajęcia piątego miejsca na koniec sezonu. Tym samym zespół Rafała Góraka wywalczył miejsce w eliminacjach do Ligi Konferencji. Podczas Gali Ekstraklasy Nowak został wybrany nie tylko pomocnikiem sezonu, ale również piłkarzem sezonu. Dziwić może fakt, że Jan Urban nie chciał dać mu szansy w meczach towarzyskich.

Również dużo kontrowersji wzbudził brak Wojciecha Mońki. 19-latek z Lecha Poznań ma za sobą bardzo udaną rundę w barwach Kolejorza. Został wybrany najlepszym defensorem ligi, a serwis Transfermarkt wycenia go na 4 miliony euro. Brakuje też Xaviera Dziekońskiego wybranego bramkarzem sezonu, choć akurat jego brak dziwi najmniej. Miejsca zabrakło też dla młodzieżowca sezonu Marcela Reguły z Zagłębia Lubin. Wśród powołanych znalazł się tylko jeden laureat Gali Ekstraklasy, a mianowicie napastnik sezonu, czyli Karol Czubak.

Pierwszym rywalem Polaków będzie Ukraina. Spotkanie odbędzie się 31 maja o godzinie 17:30 we Wrocławiu. Z kolei 3 czerwca o godz. 20:45 Biało-Czerwoni zmierzą się w Warszawie z Nigerią.