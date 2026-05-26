FC Barcelona jest przekonana, że wkrótce uda im się pozyskać Marcusa Rashforda. Do kluczowych rozmów z Manchesterem United w kwestii transferu ma dojść jeszcze przed nadchodzącym mundialem - informuje "talkSPORT".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford zostanie w FC Barcelonie?!

FC Barcelona rozpoczęła już budowę składu na kolejny sezon. Nadchodzące letnie okienko transferowe będzie niezwykle pracowite w obozie mistrzów Hiszpanii. Najnowsze doniesienia przekazuje „talkSPORT”. Otóż Duma Katalonii nie odpuszcza tematu Marcusa Rashforda i jest pewna, że uda im się pozyskać wychowanka Manchesteru United.

Do rozmów w kwestii przenosin Marcusa Rashforda do FC Barcelony ma dojść jeszcze przed nadchodzącym mundialem. Widać, że Dumie Katalonii bardzo zależy na definitywnym pozyskaniu gracza Manchesteru United. Już na wypożyczeniu Anglik potwierdził, że może stanowić o sile zespołu. Sam Hansi Flick jest zwolennikiem jak najszybszego transferu skrzydłowego.

Wspomniane źródło zaznacza, że sam Marcus Rashford jest gotowy zostać w FC Barcelonie. Reprezentant Anglii miał już osiągnąć porozumienie z hiszpańskim gigantem w kwestii kontraktu. Na dalsze informacje w tej sprawie będziemy musieli poczekać. Wszystko jednak się składa, że wychowanek Manchesteru United na dłużej zagości na Camp Nou.

Marcus Rashford w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań pod okiem Hansiego Flicka w FC Barcelonie. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie 14 trafień, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.