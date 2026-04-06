„Trzymali kciuki za reprezentację Polski”. Mieli już gotowe gratulacje dla Urbana

"Ludzie z Osasuny przygotowali wtedy już gratulacje dla Jana Urbana za awans na turniej" - powiedział Daniel Sobis, dziennikarz "Eleven Sports" na antenie "Kanału Sportowego".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marcin Prasoł, Jan Urban i Jacek Magiera

Osasuna miała gotowe gratulacje dla Urbana

Reprezentacji Polski zabraknie na rozpoczynającym się pod koniec czerwca mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Dla Biało-Czerwonych to pierwszy taki przypadek od kilkunastu lat, bowiem ostatnia wielka impreza, która nas ominęła, miała miejsce w 2014 roku. Wówczas to także były Mistrzostwa Świata, ale rozgrywane w Brazylii.

Niemniej choć echa spotkania w Sztokholmie nieco ucichły, to nadal sporo mówi się o działaniach Jana Urbana. Tomasz Hajto skrytykował właśnie selekcjonera za decyzje personalne oraz podejście to starcia ze Szwecją. Z kolei bardzo ciekawie informacje ws. Jana Urbana przekazał Daniel Sobis. Dziennikarz „beIN SPORTS USA” i „Eleven Sports” w rozmowie z „Kanałem Sportowym” przekazał, że kciuki za selekcjonera trzymali Hiszpanie. Wszystko oczywiście z powodu bogatej karty piłkarskiej Urbana w tym kraju.

– Hiszpania kibicowała tak naprawdę Polsce. Co ciekawe, z samego rana w dniu meczu, zgłosili się do mnie znajomi prowadzący media społecznościowe Osasuny. Przygotowali wtedy już gratulacje dla Jana Urbana za awans na turniej, w języku polskim, tak by to wszystko dobrze brzmiało. Później otrzymałem pełno wiadomości, również od innych ludzi, że niezasłużenie, że byliśmy lepszą drużyną, że stworzyliśmy masę sytuacji – powiedział dziennikarz na antenie „Kanału Sportowego”.

