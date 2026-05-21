Ważna decyzja Eleven Sports. Kibice długo na to czekali

Serie A na dłużej w Eleven Sports

Serie A pozostanie na antenach Eleven Sports co najmniej do końca sezonu 2028/29. Informację podczas konferencji wynikowej Grupy Polsat Plus za pierwszy kwartał 2026 roku przekazał Janusz Pliszka, członek zarządu Telewizji Polsat i wiceprezes ds. finansowych Eleven Sports Network. Jak podaje SatKurier.pl, nowa umowa przedłuża obowiązujący kontrakt o kolejne dwa sezony.

To kolejny ważny ruch Grupy Polsat Plus na rynku praw sportowych. Wcześniej nadawca zabezpieczył również transmisje Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/31. – Widzowie Eleven będą mieli dostęp do tych rozgrywek do połowy roku 2029 – podkreślił Janusz Pliszka, cytowany przez SatKurier.pl.

Dzięki nowej umowie Eleven Sports utrzyma w swojej ofercie jedne z najważniejszych lig europejskich. Oprócz Serie A stacja nadal pokazuje Bundesligę, Ligue 1 oraz Formułę 1. W kolejnych latach do portfolio dołączą również prestiżowe turnieje kobiecego cyklu WTA Tour.

W tle pojawiają się też plany rozwoju kanałów sportowych nadawcy. Jak informuje SatKurier.pl, przedstawiciele Grupy Polsat Plus oficjalnie potwierdzili możliwość uruchomienia Eleven Sports 5. Nowy kanał miałby powstać ze względu na coraz większą liczbę posiadanych praw transmisyjnych.

Jednocześnie Eleven Sports potwierdziło, że od sezonu 2026/27 nie będzie już transmitować hiszpańskiej La Liga. Według wcześniejszych medialnych doniesień prawa do ligi przejął CANAL+ Polska na pięć kolejnych sezonów. Janusz Pliszka zaznaczył, że decyzja zapadła jeszcze przed ogłoszeniem planów dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona.