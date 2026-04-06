Hajto wytknął błędy Urbana. To mogło zdecydować o porażce

"Decyzje Urbana były błędne. W takich meczach się tak nie gra" - grzmiał Tomasz Hajto podczas "Cafe Futbol". Były reprezentant Polski wskazał kluczowy błąd selekcjonera.

Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Tomasz Hajto wskazał błędy Jana Urbana

Wkrótce minie tydzień od porażki reprezentacji Polski w meczu ze Szwecją. Stawką tej rywalizacji był awans na mundial, a jak wiadomo, nas na tej imprezie zabraknie. To pierwszy taki przypadek od 2014 roku, więc dla wielu kibiców może to być swego rodzaju nowe uczucie. Niemniej choć czas trochę leczy rany, a dyskusje nt. kadry zeszły już na nieco dalszy plan, to nadal trwa rozważanie błędów popełnionych przez Biało-Czerwonych.

Przede wszystkim obecnie dyskusja koncentruje się wokół Jana Urbana, który być może nie do końca odpowiednio zbilansował skład i zbyt długo czekał ze zmianami. To oczywiście rozważania dawno po fakcie, ale mogą okazać się cennymi wskazówkami na przyszłość. Głos krytyki w sprawie selekcjonera zabrał Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski dosadnie odniósł się do decyzji Urbana, w tym zestawienia gry obronnej.

– Decyzje Urbana były błędne. Nie było balansu: mieliśmy trzech obrońców i Casha – w takich meczach tak się nie gra – powiedział Tomasz Hajto w „Cafe Futbol” na antenie „Polsatu Sport”, cytowany przez „Interię”.

Poza tym Hajto wskazał także na brak konieczności wpuszczania Oskara Pietuszewskiego w tak ważnym meczu. 17-latek był mocno zamieszany w stratę trzeciego gola i właściwie od niego wszystko się zaczęło. Ekspert przypomniał także, że uczulał przed postawieniem w bramce Kamila Grabary.

