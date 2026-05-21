Raków zdecyduje ws. Dawida Kroczka. Wówczas wszystko się rozstrzygnie

Dawid Kroczek

W przyszłym tygodniu decyzja ws. Dawida Kroczka

Raków Częstochowa wciąż ma spore szanse na zdobycie wicemistrzostwa Polski. Wszystko rozstrzygnie się bowiem w ostatniej kolejce, w której Medaliki zmierzą się przed własną publicznością z Arką Gdynia. Co prawda nie wszystko jest w ich rękach czy nogach, ale biorąc pod uwagę to, gdzie był zespół jeszcze miesiąc temu, z pewnością miejsce w strefie medalowej będzie wielkim osiągnięciem.

Spora w tym zasługa trenera Dawida Kroczka, który odmienił losy drużyny po słabej kadencji Łukasza Tomczyka. Ostatnie mecze ekipy spod Jasnej Góry to bowiem chociażby pewne zwycięstwo nad Piastem Gliwice oraz Koroną Kielce. Z pewnością więc kibice mogą być ukontentowani, choć wciąż wiele brakuje do ideału w grze zespołu. Wielu jednak zastanawia się, czy Dawid Kroczek zostanie na kolejny sezon. Jak sam przyznał, decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu.

– Czy zostanę w Rakowie? Myślę, że w przyszłym tygodniu wszystko się rozstrzygnie i pojawi się jakaś informacja. Jesteśmy po trzech meczach. Jestem zadowolony. Mieliśmy dwa wygrane mecze jedna porażka, która powinna być zwycięstwem, ale w Gliwicach też mogliśmy przegrać. Widzimy rozwój – powiedział Dawid Kroczek na konferencji prasowej przed ostatnim meczem sezonu cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.pl”.

