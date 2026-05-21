Kibice Lecha ogłosili bojkot. Wszystko przez wymysł PZPN-u

PZPN chce, aby mecz o Superpuchar Polski został rozegrany na stadionie we Wrocławiu. Problem w tym, że przeciwko jest Lech Poznań oraz jego kibice, którzy mieli oglądać to starcie z własnych trybun. Teraz ogłosili więc bojkot wyjazdu na Superpuchar.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Kibice Lecha zbojkotują Superpuchar we Wrocławiu

Mecz o Superpuchar Polski za czasów kadencji Cezarego Kuleszy stał się jednym z najbardziej emocjonujących spotkań w Polsce. Problem w tym, że wcale nie chodzi o kwestie piłkarskie, ale organizacyjne. Właściwie co roku pojawia się problem z datą rozegrania meczu, a tym razem do gry weszła także sprawa stadionu, na którym zespoły Lecha Poznań oraz Górnika Zabrze mają się zmierzyć.

Zgodnie z do tej pory obowiązującymi zasadami, gospodarzem powinien być mistrz Polski, a więc Kolejorz. Problem w tym, że w PZPN-ie pojawił się pomysł przeniesienia Superpucharu do Wrocławia. Rozegranie meczu na tamtejszej arenie miałoby być zapewne bardziej atrakcyjne sponsoringowo i zarobkowo dla federacji. Takiemu scenariuszowi zdecydowane „nie” mówi jednak Lech oraz jego kibice. Na Facebooku zapowiedzieli oni bojkot Superpucharu na innym obiekcie, niż ich stadion.

– Z olbrzymim zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość płynącą z Polskiego Związku Piłki Nożnej o możliwym rozegraniu meczu o Superpuchar Polski na stadionie we Wrocławiu. Jako Grupy Kibicowskie Lecha Poznań zdecydowaliśmy o bojkotowaniu meczu o Superpuchar Polski, jeśli zostanie on rozegrany we Wrocławiu – czytamy w komunikacie kibiców Lecha Poznań w mediach społecznościowych.

– Od lat przywilejem Mistrza Polski była właśnie organizacja spotkania o Superpuchar. Nagła zmiana decyzji spowodowana „widzimisię” piłkarskiej centrali zmusza nas do zajęcia zdecydowanego stanowiska w tej sprawie. Sprzeciwiamy się zmianie miejsca rozegrania meczu o Superpuchar Polski – dodano.

Zobacz także: Jagiellonia blisko transferu wielkiego talentu z 1. ligi! Może zastąpić gwiazdę