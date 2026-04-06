Barcelona zaplanowała przełomowe spotkanie. Chodzi o przyszłość Polaka

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ważne spotkanie menadżera Lewandowskiego z władzami Barcelony

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie w ostatnich tygodniach i miesiącach była szeroko komentowana. Właściwie jest to obecnie jeden z najważniejszych tematów w klubie, który musi zdecydować, czy sprowadzić potencjalnego następcę Polaka latem. Najnowsze informacje mówią bowiem, że władze Dumy Katalonii są gotowe na przedłużenie kontraktu napastnika, ale wydarzyć musi się kilka rzeczy.

Najważniejszą jest zgodna reprezentanta Polski na obniżenie pensji. Mówi się nawet o połowie dotychczasowego wynagrodzenia. To właśnie o tych sprawach rozmawiać ma wkrótce agent Lewandowskiego, Pini Zahavi, na ważnym spotkaniu z władzami Barcelony, o czym donosi „Mundo Deportivo”. Można się domyślać, że na poważnie rozpoczną się negocjacje, choć z pewnością jeszcze jakiś czas potrwają spekulacje co do przyszłości Polaka.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka obecnie na 8 milionów euro. 37-letni napastnik łącznie w stolicy Katalonii rozegrał 185 spotkań i 118 razy trafiał do siatki. W ostatnim czasie naturalnie był on łączony z różnymi klubami; w tym z ekipami z MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Priorytetem zdaje się jednak pozostanie w obecnym zespole.

