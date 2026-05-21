Thiago Silva podjął decyzję. Wielki klub traci lidera

Oficjalnie: Thiago Silva opuszcza FC Porto

Thiago Silva oficjalnie żegna się z FC Porto. Portugalski klub poinformował w czwartek, że wygasający kontrakt 41-letniego Brazylijczyka nie zostanie przedłużony. Tym samym doświadczony defensor kończy swój krótki, ale zakończony mistrzostwem Portugalii pobyt na Estadio do Dragao.

Legendarny obrońca dołączył do portugalskiego klubu podczas zimowego okna transferowego z brazylijskiego Fluminense. Silva podpisał półroczny kontrakt. W oficjalnym komunikacie władze Smoków podziękowały Brazylijczykowi za profesjonalizm oraz wkład w sukces drużyny, podkreślając, że drzwi Estadio do Dragao zawsze będą dla niego otwarte.

Powrót Silvy do Porto miał wyjątkowy wymiar symboliczny. Dokładnie 22 lata wcześniej stoper po raz pierwszy pojawił się w strukturach portugalskiego klubu, występując w drużynie rezerw. Po latach wrócił już jako jeden z najbardziej utytułowanych i cenionych obrońców.

Podczas ostatniego pobytu w Porto Brazylijczyk rozegrał osiem spotkań we wszystkich rozgrywkach. Przegrywał jednak rywalizację o miejsce w składzie z Janem Bednarkiem oraz Jakubem Kiwiorem. Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie przyszłość brazylijskiego defensora. Zawodnik nie zdradził jeszcze, czy zamierza kontynuować profesjonalną karierę, czy też zdecyduje się zakończyć występy na najwyższym poziomie.

“As portas do FC Porto estarão sempre abertas para ti”

W ostatnich tygodniach media spekulowały na temat jego możliwego powrotu do kadry narodowej. Silva znalazł się nawet na szerokiej liście Carlo Ancelottiego przed mistrzostwami świata. Ostatecznie nie otrzymał powołania na wielki turniej organizowany w USA, Kanadzie i Meksyku.