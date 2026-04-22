Ostatni sprawdzian przed mundialem. Reprezentacja Polski szuka rywala

09:37, 22. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Reprezentacja Polski może zagrać nietypowy mecz towarzyski przed zbliżającym się mundialem w Ameryce Północnej. Konkretne informacje na ten temat przekazał Przegląd Sportowy Onet.

Jan Urban
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski przed ciekawym testem? W grze kilka kierunków

Reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnych wyzwań przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, kadra musi rozegrać jeszcze jedno spotkanie towarzyskie. To wynika z wymogów UEFA dotyczących minimalnej liczby meczów w roku. Po porażce w barażach o mundial ze Szwecją (2:3) i utracie szans na wcześniejszy planowany scenariusz, PZPN szuka nowego rywala.

Źródło przekonuje, że największe szanse na organizację spotkania ma Egipt, z którym rozmowy prowadzone są w sprawie meczu 29 maja w Kairze. Egipcjanie, którzy awansowali na mundial, traktowaliby ten mecz jako ważny element przygotowań, co mogłoby oznaczać obecność na boisku największych gwiazd, w tym Mohameda Salaha.

Sytuacja nie jest jednak jednoznaczna, ponieważ tamtejsza federacja rozważa również inne opcje. Wśród potencjalnych rywali pojawiają się federacje Czech oraz Rosji, co wywołuje dodatkowe kontrowersje związane z kontekstem politycznym i sportowym.

Polska kadra rzadko rozgrywa mecze towarzyskie poza krajem, a ostatni taki wyjazd miał miejsce w 2022 roku. Ewentualny mecz w Egipcie byłby więc wyjątkiem od tej reguły i ważnym sprawdzianem przed mundialem.

PZPN analizuje również inne możliwości. W grze pozostają m.in. Turcja, Gruzja, Luksemburg oraz Irlandia Północna. Pojawiła się także oferta ze Stanów Zjednoczonych, jednak jak przekazał Łukasz Wachowski w rozmowie z Kanałem Sportowym, z powodów finansowych nie jest ona obecnie priorytetem.

