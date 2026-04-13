Polska z szansą na mundial?! W kuluarach nie pozostawiają wątpliwości! [NOWE INFORMACJE]

Niepewna sytuacja międzynarodowa może mieć wpływ na ostateczny kształt uczestników mundialu. W ostatnich godzinach w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że możliwa rezygnacja Iranu może otworzyć szansę Polsce. Jak to jednak faktycznie wygląda? Zajrzeliśmy za kulisy.

Co z tym Iranem?

W pewnym momencie wszystko wydawało się już jasne. Losowanie grup finałów mistrzostw świata w grudniu określiło kto gdzie i z kim zagra. Baraże dopełniły dzieła i w teorii wydawało się, że pozostają już tylko przygotowania finalistów.

Potem rozpoczął się jednak konflikt między USA i Izraelem a Iranem. A ta wojna może mieć potencjalnie wpływ na ostateczny kształt uczestników mistrzostw świata, rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku.

W pewnym momencie pojawiały się różne wypowiedzi, mniej lub bardziej oficjalne, które postawiły pod znakiem zapytania uczestnictwo Iranu w turnieju.

Będzie interkontynentalny baraż?

Oliwy do ognia dodano w niedzielę/poniedziałek, gdy media w różnych krajach zaczęły się powoływać na na artykuł The Athletic, sugerujący, że w przypadku wycofania się Iranu, może dojść do interkontynentalnego barażu. Dalsze spekulacje sugerowały już, że jednym z uczestników mogłaby być Polska.

Temat nośny, wlewający może i jakąś nadzieję w część polskich serc. Ale… Jaka jest prawda? Ze względu na to, że plotki zaczęły się mocno rozprzestrzeniać w naszym kraju, goal.pl zajrzał za kulisy. A co się mówi w kuluarach?

– To wszystko czyste spekulacje. Nie ma w tej chwili absolutnie żadnych planów, aby organizować jakikolwiek baraż. Iran nie wycofał się oficjalnie z mundialu i tego się trzymamy. Nie ma planu B. Jeszcze raz: wszystko co się pojawia w mediach jest spekulacjami, niczym nie popartymi w tym momencie. Obowiązuje plan A, czyli mundial z udzialem Iranu – z pełną stanowczością mówi nam osoba, która jest bardzo blisko całej sytuacji.

FIFA chce pomóc Iranowi

Najważniejsze fakty są takie: faktycznie Iran nie przekazał oficjalnymi kanałami, że nie przyleci do USA. W związku z tym FIFA nie może tej reprezentacji skreślać. Bo nie ma żadnych formalnych podstaw ku temu. Nieoficjalne wypowiedzi czy inne „pohukiwania” się po prostu nie liczą.

Co więcej, Gianni Infantino, w imieniu FIFA, poinformował, że organizacja jest w stanie udzielić wszelkiej pomocy reprezentacji Iranu w przygotowaniach do mistrzostw. Chodzi przede wszystkim o przygotowania poza Iranem.

Prezydent FIFA pojawił się ostatnio w tureckiej Antalyi, gdzie Iran rozegrał dwa towarzyskie mecze. Pierwotnie miały się odbyć w Jordanii, ale ze względu na napięcie w regionie, zostały stamtąd przeniesione. Z nieoficjalnych informacji wynika, że doszło tam do rozmów na linii Infantino – Irańczycy.

W Meksyku nie zagrają

Również ośrodek w USA, który ma gościć reprezentację Iranu, przekazywał, że dla nich nic się nie zmienia i że przygotowuje się do przyjęcia irańskich gości. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Bo już wcześniej pojawiły się plotki, że Iran zażądał przeniesienia swoich meczów do Meksyku. Już wtedy informowaliśmy jednak, że według naszej wiedzy taki scenariusz w ogóle nie jest brany pod uwagę. I to się później potwierdziło.

A wracając do ostatnich spekulacji, to w podobnym tonie, czyli podejściu z dużym dystansem do ostatnich rewelacji, wypowiadał się dziś PZPN.

Podsumowując: polskie nadzieje na mundial skończyły się z ostatnim gwizdkiem sędziego meczu Szwecja – Polska. I niemal pewne jest, że nic już tego nie zmieni.