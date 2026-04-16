Media: Lewandowski zdecydował ws. przyszłości w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski po braku awansu na Mistrzostwa Świata zaczął zastanawiać się nad końcem kariery w reprezentacji Polski. Z ustaleń serwisu Fakt wynika, że 37-latek skłania się ku dalszej grze w kadrze.

Lewandowski traktuje reprezentację Polski priorytetowo

Reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata 2026. Sportowo nie wywalczyliśmy awansu, przegrywając w finale baraży ze Szwecją. Nie ma absolutnie żadnych szans, że kwestia rzekomego dodatkowego barażu rozwiąże się przy zielonym stoliku. Przypomnijmy, że media rozpisywały się na temat rezygnacji reprezentacji Iranu, której miejsce mogłaby zająć m.in. Polska.

Brak gry na mundialu oznaczał jedno – niepewną przyszłość Roberta Lewandowskiego. Już w trakcie eliminacji było słychać głosy, że potencjalny brak awansu może skutkować końcem kariery 37-latka w drużynie narodowej. Porażka ze Szwecją, a następnie wpis piłkarza na Instagramie wywołał poruszenie. Opinia publiczna przez moment myślała, że kapitan pożegnał się z grą w reprezentacji.

Na całe szczęście Lewandowski w rozmowie z TVP Sport szybko wyjaśnił, że wspomniany wpis nie był żadną deklaracją. Dodał jednak, że musi wszystko przemyśleć i podjąć decyzję dot. dalszej gry z orzełkiem na piersi. Z najnowszych informacji serwisu Fakt wynika, że piłkarz FC Barcelony jest coraz bliżej ostatecznej decyzji. Priorytetowo traktuje kadrę i wygląda na to, że nadal będzie w niej grać.

„Według naszych ustaleń, kadra pozostaje dla Lewandowskiego priorytetem. Przejście do mniej wymagającej ligi mogłoby pomóc mu zachować świeżość i nadal pełnić rolę lidera drużyny narodowej” – czytamy na łamach serwisu Fakt.pl.

Pomóc w tym ma transfer do mniej wymagającej ligi. Przyszłość w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a coraz więcej wskazuje na to, że z zamiarem odejścia nosi się sam Lewandowski. Polak ma na stole ofertę z Chicago Fire, a także zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej.