Wielkie nazwiska i trudne decyzje. Real szykuje nowy plan

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i widmie sezonu bez trofeów stoi przed ważnymi decyzjami. Florentino Perez rozważa publiczne wystąpienie, podają media w Hiszpanii.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Kryzys na Santiago Bernabeu

Real Madryt przeżywa trudny moment po nieudanej kampanii w Lidze Mistrzów, która przekreśliła szanse na zdobycie najważniejszego trofeum. W obliczu rosnącej presji prezes Florentino Perez rozważa publiczne wystąpienie, o czym jako pierwsze poinformowało Onda Cero. Na ten moment nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja co do formy komunikatu. Może to być konferencja prasowa, oświadczenie lub wystąpienie w mediach klubowych.

Według informacji podawanych przez „Mundo Deportivo oraz „ABC”, w klubie trwa intensywna analiza sytuacji, a prezydent Królewskich osobiście angażuje się w kluczowe decyzje, przede wszystkim dotyczące przyszłości ławki trenerskiej. Chociaż odejście Alvaro Arbeloi nie zostało oficjalnie potwierdzone, jego rozstanie z klubem wydaje się przesądzone.

Trenerska układanka trwa

W gronie potencjalnych następców wymienia się doświadczonych szkoleniowców, którzy znają realia pracy w największych klubach. Na liście pojawiają się nazwiska takie jak: Juergen Klopp, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Jose Mourinho czy Julian Nagelsmann. Aczkolwiek jak sugerują media, nie wszystkie kandydatury są realne.

Jeśli chodzi o skład zespołu, „Mundo Deportivo” podkreśla, że klub nie planuje rewolucji kadrowej. Priorytetem ma być stabilizacja oraz powrót młodych zawodników, takich jak Endrick i Nico Paz. Jednocześnie możliwe są odejścia kilku graczy, jednak nie będą one dotyczyć kluczowych postaci pierwszego składu.

Jak zaznacza „ABC”, Perez nie obarcza drużyny winą za niepowodzenia. Niemniej przyznaje, że sam popełnił błędy decyzyjne, między innymi w kwestii wyborów trenerskich.