Bruno Fernandes kuszony przez giganta. To byłby sensacyjny transfer

09:03, 22. kwietnia 2026 10:09, 22. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sporx

Bruno Fernandes nie narzeka na brak zainteresowania. Jak podaje serwis Sporx, ogromną chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Galatasaray Stambuł.

Bruno Fernandes
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Galatasaray Stambuł chce Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2027 roku. Angielski klub oczywiście chciałby przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą, a sam piłkarz również skłania się ku złożeniu podpisu. Mimo to w mediach nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika. Zainteresowanie jego osobą nie słabnie, a kolejne doniesienia tylko podsycają dyskusję wokół dalszych losów kapitana ekipy Red Devils.

Prasa łączy 31-letniego pomocnika z takimi drużynami jak Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Al-Nassr czy Al-Hilal. Jak podaje turecki serwis „Sporx”, chrapkę na sprowadzenie Fernandesa ma również Galatasaray Stambuł.

Gigant znad Bosforu jest w stanie zapłacić za niego około 40 milionów euro, a także zapewnić mu atrakcyjną pensję. Włodarze Lwów są gotowi na duży wysiłek finansowy, aby zakontraktować doświadczonego oraz cenionego pomocnika.

87-krotny reprezentant Portugalii swoją seniorską karierę rozpoczynał we włoskiej Novarze Calcio, a później występował w Udinese Calcio oraz Sampdorii Genua. Prawdziwy przełom zanotował w rodzimym Sportingu Lizbona, skąd w 2020 roku trafił do Manchesteru United za około 65 milionów euro. W barwach zespołu Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 322 mecze, w których udało mu się zdobyć 106 bramek i zanotować 105 asyst. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 179 centymetrów piłkarza na 40 milionów euro.

