Bruno Fernandes kuszony przez giganta. To byłby sensacyjny transfer

Bruno Fernandes nie narzeka na brak zainteresowania. Jak podaje serwis Sporx, ogromną chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Galatasaray Stambuł.

Bruno Fernandes ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2027 roku. Angielski klub oczywiście chciałby przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą, a sam piłkarz również skłania się ku złożeniu podpisu. Mimo to w mediach nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika. Zainteresowanie jego osobą nie słabnie, a kolejne doniesienia tylko podsycają dyskusję wokół dalszych losów kapitana ekipy Red Devils.

Prasa łączy 31-letniego pomocnika z takimi drużynami jak Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Al-Nassr czy Al-Hilal. Jak podaje turecki serwis „Sporx”, chrapkę na sprowadzenie Fernandesa ma również Galatasaray Stambuł.

Gigant znad Bosforu jest w stanie zapłacić za niego około 40 milionów euro, a także zapewnić mu atrakcyjną pensję. Włodarze Lwów są gotowi na duży wysiłek finansowy, aby zakontraktować doświadczonego oraz cenionego pomocnika.

87-krotny reprezentant Portugalii swoją seniorską karierę rozpoczynał we włoskiej Novarze Calcio, a później występował w Udinese Calcio oraz Sampdorii Genua. Prawdziwy przełom zanotował w rodzimym Sportingu Lizbona, skąd w 2020 roku trafił do Manchesteru United za około 65 milionów euro. W barwach zespołu Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 322 mecze, w których udało mu się zdobyć 106 bramek i zanotować 105 asyst. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 179 centymetrów piłkarza na 40 milionów euro.