Królewski porównuje go do Zielińskiego. Piłkarz Wisły potwierdza

Ertlthaler docenia talent Dudy. „Polska ma szczęście”

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by zakończyć ten sezon awansem do Ekstraklasy. O sile drużyny stanowią również młodzi zawodnicy, w tym Kacper Duda. O środkowym pomocniku w samych superlatywach wypowiada się Jarosław Królewski, który w przyszłości widzi go w seniorskiej reprezentacji Polski. W podobne tony uderza Julius Ertlthaler, który docenia talent 22-latka. Uważa, że ten może zrobić naprawdę dużą karierę.

– Kacper to jeden z największych talentów w polskiej piłce. Gra z nim to czysta przyjemność, bo to bardzo inteligentny zawodnik. Podejmuje naprawdę dobre decyzje, świetnie kontroluje piłkę, fizycznie też nie odstaje. Moim zdaniem Polska ma szczęście, że ma w swoich szeregach takiego zawodnika jak Kacper – twierdzi Austriak w wywiadzie dla TVP Sport.

Królewski porównuje go wręcz do Piotra Zielińskiego. Uważa, że styl gry Dudy przypomina właśnie ten gwiazdy Interu Mediolan. Ertlthaler dostrzega, że obaj zawodnicy faktycznie mają podobne cechy i wprowadzają dużo spokoju do środka pola.

– Obaj są naprawdę inteligentni z piłką. Starają się kontrolować przebieg meczu. Zmieniają tempo gry. Obaj są świetni. Myślę, że może pójść w jego ślady – przyznaje.

W przyszłym sezonie Duda będzie najprawdopodobniej mógł pokazać swoje umiejętności na poziomie Ekstraklasy. Już wcześniej był łączony z transferem, ale Wisła Kraków nie godziła się na jego sprzedaż.