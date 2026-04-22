Mbappe stawia sprawę jasno. Gwiazda wysłała sygnał

09:13, 22. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Źródło:  DonBalon.,com

Kylian Mbappe w Realu Madryt stawia sprawę jasno. Jego przyszłość w klubie może zależeć od wyboru nowego trenera. Decyzja może przesądzić o kierunku całego projektu Królewskich.

Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe obserwuje sytuację

Kylian Mbappe w Realu Madryt znajduje się w centrum coraz większych spekulacji dotyczących przyszłości klubu. W obliczu planowanej przebudowy zespołu oraz zmian na ławce trenerskiej, jego pozycja ma nabierać szczególnego znaczenia.

Jak informuje DonBalon.com, francuski napastnik ma uważnie śledzić sytuację i nie wykluczać, że jego dalsza gra w Madrycie będzie uzależniona od osoby nowego szkoleniowca. Władze klubu rozważają różne opcje. Wśród kandydatów wymienia się m.in. Juergena Kloppa, Unaia Emery’ego oraz Luisa Enrique, z których każdy reprezentuje odmienny styl prowadzenia drużyny.

Zmiana trenera ma być początkiem nowego cyklu w szeregach giganta La Liga. Decyzja ta nie dotyczy wyłącznie taktyki, ale również układu sił w szatni oraz roli największych gwiazd zespołu.

W tym kontekście Mbappe ma mieć konkretne oczekiwania wobec przyszłego projektu sportowego. Według medialnych doniesień szczególnie sceptycznie może podchodzić do współpracy z Luisem Enrique, z którym w przeszłości łączyły go trudne relacje i różnice w podejściu do futbolu.

Real pozostaje jednak konsekwentny w swojej polityce. Żaden zawodnik nie ma stać ponad klubem. Jednocześnie władze zdają sobie sprawę, że utrzymanie Mbappe jest kluczowe dla sportowej i marketingowej przyszłości zespołu. Nadchodzące tygodnie mogą więc okazać się decydujące dla całego projektu.

