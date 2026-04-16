Urban powinien powołać go do kadry? „Czułbym rozczarowanie”

Karol Czubak strzela gola za golem i wierzy w powołanie do reprezentacji Polski. W rozmowie z portalem Interia.pl przyznał, że chciałby znaleźć się w kadrze na czerwcowe zgrupowanie.

Reprezentacja Polski nie dostała się na mistrzostwa świata i podczas czerwcowego zgrupowania rozegra mecze towarzyskiego. Być może to dobra okazja, aby przetestować nowych zawodników, którzy będą stanowić o sile zespołu podczas kolejnych eliminacji. W gronie potencjalnych kandydatów do kadry znajduje się Karol Czubak, który może nawet zakończyć ten sezon tytułem króla strzelców Ekstraklasy. Aktualnie jest współliderem klasyfikacji z Tomasem Bobckiem – obaj mają na koncie po 15 goli.

Polska kadra ma problem z bramkostrzelnymi napastnikami, a rozwiązanie go może być lada moment wręcz priorytetem. Wiele zależy od decyzji Roberta Lewandowskiego, który nie wykluczył jeszcze zakończenia reprezentacyjnej kariery. Dla Czubaka to szansa, aby zagrzać miejsca w ekipie Biało-Czerwonych na dłużej. Najpierw musi jednak doczekać się debiutanckiego powołania. O swoich oczekiwaniach, a także reakcji na brak powołania na baraże opowiedział w wywiadzie dla portalu Interia.pl.

– Wiedziałem, że daję argumenty do tego, ale wiedziałem też, w jakim momencie jest reprezentacja. Gdyby to były „klasyczne” eliminacje, nie baraże, to myślę, że ta szansa na powołanie by wzrosła. (…) Jeśli zakończyłbym sezon z 18-20 bramkami, to kiedy miałbym zadebiutować, jak nie w meczu towarzyskim? I wtedy może bym czuł delikatne rozczarowanie, ale twardo stąpam po ziemi i wiem, że pół roku temu nawet nie miałem podstaw by marzyć o dyskusji pod tytułem „Czubak do reprezentacji”. Dziś mogę marzyć – odpowiada napastnik Motoru Lublin w rozmowie dla serwisu Interia.pl.