Polski napastnik nie zwalnia tempa. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Mateusz Żukowski znów dał o sobie znać na niemieckich boiskach i tym razem to on otwiera ranking tygodnia Polaków za granicą. W minionych dniach błyszczeli też Adrian Benedyczak, Oskar Pietuszewski czy debiutujący w Serie A Damian Mikołajewski. Oto nowe TOP 5 tygodnia Polaków według Piotra Koźmińskiego.

Żukowski naciska coraz mocniej. Kadra musi go mieć na radarze

Mateusz Żukowski znowu znalazł się w rankingu tygodnia Polaków za granicą i trudno się temu dziwić. W meczu z Paderbornem były zawodnik Śląska Wrocław strzelił swojego szesnastego gola w tym sezonie 2. Bundesligi, a do tego dołożył asystę. To kolejny sygnał, że jego forma nie jest chwilowym wystrzałem, tylko potwierdzeniem bardzo mocnego sezonu.

Żukowski jest dziś liderem klasyfikacji strzelców, a jego notowania stale rosną. Transfermarkt wycenia go już na trzy miliony euro, czyli najwyżej w całym Magdeburgu. To też pokazuje, jak mocno jego pozycja urosła w ostatnich miesiącach.

W kontekście reprezentacji Polski takie występy nie mogą przechodzić bez echa. Jan Urban ma ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o klasyczną „dziewiątkę”, dlatego każdy napastnik w takiej formie musi być obserwowany szczególnie uważnie. Do roli następcy Roberta Lewandowskiego jeszcze daleko, ale Żukowski coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w tej dyskusji.

TOP 5 tygodnia wg Piotra Koźmińskiego

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg)

Były gracz Śląska Wrocław nie zamierza się zatrzymywać. W meczu z Padebornem zdobył szesnastego gola w tym sezonie 2.Bundesligi, a do tego dołożył asystę. Polak zadedykował bramkę zmarłemu Jackowi Magierze. Żukowski jest liderem strzelców, a Transfermarkt wycenia go na 3 mln euro. To najwyższa wycena w drużynie.

Adrian Benedyczak (Kasimpasa)

Wypożyczenie do Kasimpasy z Parmy okazało się, przynajmniej na razie, doskonałym pomysłem. Benedyczak złapał świetną formę, o czym świadczy fakt, że strzelał gole w każdym z pięciu ostatnich meczów tureckiej ekstraklasy. Jego ogólny dorobek to 9 meczów i 6 goli w ekstraklasie Turcji.

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Tym razem występ bez liczb, bo nie udało się strzelić gola, ani zaliczyć asysty, ale Pietuszewski zebrał dobre oceny za swój występ. Dziennik “A Bola” ocenił go najwyżej z polskiego tercetu. Pomógł drużynie wygrać ważny mecz (3:1 z Estoril), mocno przybliżający FC Porto do wygrania ligi.

Damian Mikołajewski (Parma)

Po raz pierwszy w naszym zestawieniu, nieco na zachętę, ale warto docenić, że 20-latek zadebiutował właśnie w Serie A. Mikołajewski dostał 18 minut w starciu z Napoli. To pokłosie rewelacyjnej formy w drużynie Primavery Parmy, dla której w tym sezonie ligowym strzelił 16 goli w 25 meczach.

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Od razu zaznaczamy, że bardziej za zespołowy wysiłek i wygranie meczu z Como 4:3, niż za indywidualny wystep “Zielka”, bo miewał w Interze dużo lepsze. W ten weekend jednak polskie gwiazdy w Europie nie błyszczały zbyt mocno…