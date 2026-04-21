Atalanta Bergamo – SS Lazio: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2026)

Atalanta Bergamo - SS Lazio: typy i kursy na rewanżowy mecz półfinału Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w środę (22 kwietnia) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Marco Carnesecchi

Atalanta – Lazio, typy bukmacherskie

Już w środowy wieczór zostanie rozegrane rewanżowe spotkanie w półfinale Pucharu Włoch, w którym Atalanta Bergamo zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio. Pierwsze starcie obu drużyn zakończyło się remisem 2:2, dlatego kwestia awansu do finału pozostaje całkowicie otwarta. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, jednak Lazio z pewnością przyjedzie do Bergamo z zamiarem sprawienia niespodzianki. Wszystko wskazuje na to, że kibiców czeka niezwykle zacięte widowisko i spore emocje do ostatniego gwizdka.

Ja uważam, że ostatecznie w finale Coppa Italia zameldują się podopieczni Maurizio Sarriego. Mój typ: awans Lazio

Kacper STS 3.10 awans Lazio Zagraj!

Atalanta – Lazio, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo zalicza dołek formy. La Dea w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (1:0 z Hellasem Verona oraz 3:0 z Lecce), zaliczyła jeden remis (1:1 z Romą), a także poniosła dwie porażki (1:4 z Bayernem Monachium w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów i 0:1 z Juventusem).

Lazio natomiast nabiera rozpędu. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Maurizio Sarriego odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Milanem, 2:0 z Bologną oraz 2:0 z Napoli), zaliczyli jeden remis (1:1 z Parmą), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Fiorentiną).

Atalanta – Lazio, historia

Historia rywalizacji Atalanty z Lazio od lat dostarcza kibicom wielu emocji, a bezpośrednie spotkania tych drużyn często są bardzo wyrównane. Oba zespoły regularnie walczą o wysokie cele, dlatego ich pojedynki nierzadko mają duże znaczenie w kontekście sezonu. W ostatnim starciu między tymi ekipami padł remis 2:2, co tylko potwierdza, jak zacięta potrafi być ta rywalizacja. Można więc spodziewać się kolejnego intensywnego meczu pełnego walki i jakości piłkarskiej.

Atalanta – Lazio, kursy bukmacherskie

Wedlug bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Atalanta Bergamo. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 4.90.

Atalanta Lazio Rzym Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2026 21:58

Atalanta – Lazio, kto awansuje?

Który zespół awansuje? Atalanta

Lazio Atalanta

Lazio 0 Votes

Atalanta – Lazio, przewidywane składy

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta – De Ketelaere, Raspadori, Krstović

Lazio: Motta – Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares – Basić, Cataldi, Taylor – Cancellieri, Noslin, Zaccagni

Atalanta – Lazio, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – SS Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również online w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.