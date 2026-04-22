AS Roma interesuje się gwiazdą La Ligi. Jest odkryciem sezonu

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Victor Munoz na celowniku Romy

AS Roma planuje poważnie wzmocnić swój skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Włoski klub chce zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, w tym w linii ataku. Trener drużyny Giallorossich – Gian Piero Gasperini – uważa, że jego zespołowi przydałby się nowy skrzydłowy. Niewykluczone, że rzymianie wybiorą się na zakupy do Hiszpanii, gdzie rynek oferuje bardzo dużo interesujących opcji wzmocnienia ofensywy.

Według najnowszych doniesień Ekrema Konura uwagę Romy przyciągnął Victor Munoz z Osasuny Pampeluna. Reprezentant Hiszpanii robi furorę w tym sezonie La Ligi, będąc jednym z czołowych piłkarzy na swojej pozycji. Sprowadzenie 22-letniego zawodnika nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ wzbudza on duże zainteresowanie. Co więcej, Realowi Madryt przysługuje opcja odkupu swojego byłego piłkarza i może ją aktywować.

Munoz reprezentuje barwy obecnego zespołu od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się do Pampeluny za 5 milionów euro właśnie ze wspomnianego wyżej Realu. Na Santiago Bernabeu nie otrzymał jednak większej szansy ze względu na silną konkurencję. W swoim piłkarskim CV ma również Barcelonę, gdzie stawiał pierwsze kroki. W trwającej kampanii perspektywiczny skrzydłowy zdobył 6 bramek i zaliczył 5 asyst w 34 rozegranych meczach.