Zieliński zareagował na porażkę w barażach. Zdecydowane słowa

12:40, 13. kwietnia 2026
Źródło: Kanał Sportowy

Reprezentacja Polski nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata. Z porażką w barażach wciąż nie może pogodzić się Piotr Zieliński. Mateusz Borek ujawnił najbliższy plan lidera Biało-Czerwonych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński nie może doczekać się kolejnego meczu dla kadry

Reprezentacja Polski nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata, gdyż w finale baraży przegrała 2-3 ze Szwecją. Był to bardzo trudny moment dla kadrowiczów oraz kibiców, bowiem Biało-Czerwoni rozegrali dobry mecz i zasłużyli na zwycięstwo, a ostatecznie to rywala cieszyli się z wyjazdu na mundial.

W czerwcu odbędzie się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego dojdzie do meczu towarzyskiego z Nigerią. Planowany jest też drugi sparing, ale rywal na ten moment jeszcze nie jest znany. Mateusz Borek ujawnił, że rozmawiał z Piotrem Zielińskim na temat ostatnich wydarzeń w kadrze. Pomocnik Interu Mediolan przyznaje, że porażka ze Szwecją dalej na niego oddziałuje, co tylko pokazuje, że piłkarze naprawdę wierzyli w awans na mistrzostwa świata. Zieliński nie może doczekać się kolejnego występu dla Biało-Czerwonych i zmazania plamy po ostatnim niepowodzeniu.

Rozmawiałem z Piotrkiem. Powiedział, że dalej siedzi w nim porażka ze Szwecją i on nie może się doczekać, żeby przyjechać na zgrupowanie. Czeka na mecz z Nigerią. Chce grać. Potrzebuje resetu, potrzebuje kolejnego występu w koszulce z Orłem na piersi. Chce grać w tym zespole, ile się tylko da – jak najdłużej, jak najczęściej – przekazał dziennikarz w programie „Kanału Sportowego”.

