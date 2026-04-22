Yamal otrzymał telefon. Poprosi Barcelonę o hitowy transfer

08:34, 22. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Źródło: El Nacional

Nico Williams ponownie celuje w transfer do FC Barcelony. Piłkarz Athletic Club wykonał w tym celu telefon do Lamine'a Yamala - poinformował El Nacional.

Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Nico Williams szuka drogi do Barcelony. Telefon do Yamala ma pomóc w transferze

Nico Williams nie rezygnuje z marzeń o grze na Camp Nou, mimo dwóch wcześniejszych, nieudanych prób przenosin. Skrzydłowy Athletic Club zmienił jednak taktykę i postawił na bezpośredni kontakt z Yamalem. Według portalu El Nacional, zawodnik liczy, że bliska relacja z młodym talentem Barcelony pomoże mu przekonać klubowe władze do powrotu do negocjacji.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w biurach Barcy panuje obecnie spory sceptycyzm wobec tego ruchu. Włodarze klubu pamiętają poprzednie okna transferowe, w których Williams nie zdecydował się na ostateczny krok, gdy nadarzyła się ku temu okazja. Dodatkowo jego forma sportowa w ostatnim czasie jest oceniana jako nieregularna, co sprawia, że priorytety klubu przesunęły się w stronę innych graczy.

Plan Williamsa zakłada wykorzystanie rosnącej pozycji Yamala w szatni. Nico wierzy, że jeśli przekona przyjaciela, ten będzie w stanie wywrzeć odpowiednią presję na władzach Barcelony. To próba obejścia niechęci dyrekcji, która po ostatnich zawirowaniach zamknęła ten kierunek.

Obecnie zarząd Dumy Katalonii wyczekuje, oceniając wydajność i faktyczne zaangażowanie potencjalnych wzmocnień. Talent zawodnika z Bilbao wciąż jest doceniany, ale jego wcześniejsza postawa pozostawiła w klubie niesmak. Wygląda na to, że sam telefon do gwiazdy zespołu może nie wystarczyć, by odzyskać zaufanie sztabu.

