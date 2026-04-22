Transferowa bomba wisi w powietrzu. Lewandowski na celowniku

Robert Lewandowski może stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji w karierze. Tymczasem interesujące wieści dotyczące przyszłości Polaka przekazało "Tuttosport".

Robert Lewandowski przed ważną decyzją

Robert Lewandowski wciąż nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości po zakończeniu współpracy z FC Barceloną. Nazwisko reprezentanta Polski ponownie pojawia się w kontekście głośnego transferu do Serie A. Jak informuje „Tuttosport”, Juventus intensywnie rozważa sprowadzenie doświadczonego napastnika jako kluczowego wzmocnienia ofensywy przed nowym sezonem.

W klubie z Turynu oczekują zawodnika, który zagwarantuje regularne zdobywanie bramek i pomoże drużynie wrócić do walki o najwyższe cele. Według włoskich mediów Lewandowski znajduje się wysoko na liście życzeń Starej Damy, poszukującej sprawdzonego snajpera z doświadczeniem w topowych rozgrywkach.

Agent piłkarza, Pini Zahavi, ma już rozglądać się za możliwymi kierunkami, ponieważ rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z Blaugraną nie przynoszą przełomu. Gigant La Liga nie jest skłonny spełnić oczekiwań finansowych zawodnika, co dodatkowo komplikuje sytuację.

FC Barcelona to nie koniec. Juventus i Milan w gotowości

Jak podaje „Tuttosport”, mimo zainteresowania z Arabii Saudyjskiej oraz MLS, gdzie Chicago Fire oferuje bardzo lukratywny kontrakt, priorytetem Lewandowskiego ma być pozostanie w Europie i gra na najwyższym poziomie sportowym.

Juventus widzi w Polaku krótkoterminowe, ale bardzo konkretne rozwiązanie problemów w ataku. Klub ma być gotów zaoferować kontrakt z podstawą na poziomie mniej więcej sześciu milionów euro rocznie plus bonusy. W grze pozostaje także AC Milan, jednak to właśnie Bianconeri mają być bardziej zdecydowani.

W tle pojawiają się również inne nazwiska, jak Randal Kolo Muani, Joshua Zirkzee czy Darwin Nunez. Niemniej to Lewandowski pozostaje najbardziej medialną i prestiżową opcją. Tyryńczycy liczą, że doświadczenie i skuteczność Polaka pozwolą im szybko wrócić do walki o tytuł, a sam transfer mógłby stać się symbolicznym „ostatnim tańcem” napastnika na europejskiej scenie.