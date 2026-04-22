AC Milan na łowach w Anglii. Planuje wzmocnić linię obrony

09:19, 22. kwietnia 2026 09:57, 22. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
AC Milan szuka na rynku nowego środkowego obrońcy. Szeregi włoskiego klubu może zasilić Caleb Okoli - poinformował Ekrem Konur na łamach serwisu SportsBoom.com.

Massimiliano Allegri
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Caleb Okoli przykuł uwagę Milanu

AC Milan podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie szukał na rynku nowego środkowego obrońcy. Trener ekipy Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na zwiększenie rywalizacji na pozycji stopera. 58-letni szkoleniowiec uważa, że jego drużynie przydałoby się wzmocnienie w tym sektorze boiska, dlatego włodarze włoskiego klubu przygotowują się do aktywnych działań na rynku. Niewykluczone, że działacze giganta z Półwyspu Apenińskiego wybiorą się na zakupy do Anglii.

Jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, kandydatem do przeprowadzki na San Siro jest bowiem Caleb Okoli. 24-letni defensor najprawdopodobniej będzie dostępny na rynku, ponieważ jego obecna drużyna – Leicester City – sensacyjnie spadła z Championship do League One. Mierzący 191 centymetrów stoper nie zamierza występować na trzecim poziomie rozgrywkowym. AC Milan chce wykorzystać tę sytuację i rozważa sprowadzenie obrońcy już nadchodzącego lata.

Były młodzieżowy reprezentant Włoch występuje w barwach ekipy Lisów od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie za 14 milionów euro z Atalanty Bergamo, gdzie stawiał swoje pierwsze poważne kroki w karierze. W koszulce Leicester City rozegrał łącznie 54 spotkania, w których zdobył 2 bramki oraz zanotował 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia aktualnie perspektywicznego defensora na kwotę w granicach 12 milionów euro.

