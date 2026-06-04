Boniek podsumował ostatnie mecze kadry. Gorzkie słowa

Reprezentacja Polski w dwóch ostatnich meczach zdobyła tylko jeden punkt. Gorszy jednak jest styl, w którym zaprezentowali się podopieczni Jana Urbana. Gorzkie słowa na ten temat skierował Zbigniew Boniek w rozmowie z "Polsatem Sport".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Nad tym trzeba pracować, Boniek wskazuje

Reprezentacja Polski ma za sobą majowo-czerwcowe zgrupowanie, które z pewnością jeszcze długo będzie powszechnie dyskutowane przez kibiców. Wszystko rzecz jasna ze względu na wyniki oraz grę Biało-Czerwonych. Mówiąc wprost, zdaniem wielu nasi kadrowicze po prostu zawiedli, i to zarówno w starciu z Ukrainą, jak i Nigerią.

To naturalnie powoduje, że znów rozpoczęły się dyskusje na temat tego, jak powinna wyglądać kadra. Głosów krytyki specjalnie wiele pojawiło się pod adresem Jana Urbana, który postanowił testować różne scenariusze, zarówno personalne, jak i taktyczne. Jak powiedział Zbigniew Boniek w wywiadzie dla „polsatsport.pl”, szczególnie nad drugą linią musi popracować sztab kadry.

– Mam przekonanie, że mamy dobrych piłkarzy indywidualnie, natomiast oni nie tworzą jeszcze dobrego, solidnego i skonsolidowanego zespołu. I nad tym musi popracować trener Urban. Czasy przecinaków w drugiej linii bezpowrotnie minęły. Tam każdy musi rozgrywać piłkę – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „Polsatem Sport”.

– Jest to na pewno piłkarz, który ma duży potencjał. Przede wszystkim to, co mnie uderzało, to pewność siebie, dobre ego, wyprowadzanie piłki, brak bojaźni, granie „z klepy”, wymiana podań. Jest dobry technicznie. Musi poprawić grę jeden na jednego – dodał na temat Kacpra Potulskiego, który zaliczył świetne minuty w starciu z Nigerią.

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