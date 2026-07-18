Chicago Fire czy reprezentacja Polski? Amerykanie z prośbą do Urbana

Robert Lewandowski znalazł się w trudnym położeniu. Przełożony mecz Chicago Fire pokrywa się terminem ze zgrupowaniem reprezentacji Polski. Gregg Berhalter, cytowany przez Weszło zapowiedział, że będzie rozmawiał z Janem Urbanem.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban dostanie prośbę od Chicago Fire. Amerykanie walczą o Lewandowskiego

Reprezentacja Polski najbliższe zgrupowanie ma zaplanowane na przełom września oraz października. Wtedy rozpocznie się Liga Narodów, a Biało-Czerwoni rozegrają aż cztery spotkania w ciągu jedenastu dni. Będzie to pierwszy taki przypadek, jeśli chodzi o jesienne mecze reprezentacyjne. W przeszłości zgrupowania w tym okresie były rozdzielane na każdy z miesięcy od września do listopada.

Okazuje się, że być może kibice nie zobaczą w najbliższych meczach Roberta Lewandowskiego. Wszystko przez przełożone spotkanie Chicago Fire. Gęsty dym spowodowany pożarami lasów w Kanadzie dotarł nad Wietrzne Miasto i uniemożliwił rozegranie meczu. Przełożono go na 6 października, czyli termin, który pokrywa się ze zgrupowaniem reprezentacji. Ostatni mecz kadra zagra 5 października, więc napastnik nie zdążyłby wrócić do klubu. Gregg Berhalter, cytowany przez Weszło, ujawnił, że będzie rozmawiał z Janem Urbanem. Poprosi selekcjonera reprezentacji, aby puścił piłkarze kilka dni wcześniej, żeby mógł zagrać przeciwko Vancouver Whitecaps.

– Biorąc pod uwagę nasz kalendarz, pasowały nam trzy terminy. We wszystkich odbywały się jednak domowe mecze Bears. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy wybrać datę podczas okna reprezentacyjnego. Miejmy nadzieję, że uda się porozumieć z selekcjonerem reprezentacji Polski i że pozwoli on Robertowi wrócić wcześniej ze zgrupowania i zagrać z Vancouver – mówił Berhalter, cytowany przez Weszło.

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Lewandowski bez decyzji ws. przyszłości w reprezentacji

Jeśli chodzi o samą reprezentację Polski, Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji. Na konferencji prasowej ujawnił, że jeśli już, to dopiero po paru tygodniach życia w Ameryce i aklimatyzacji w nowym klubie zdecyduje, czy nadal będzie grał w kadrze.

„Nie podjąłem żadnej decyzji, bo jeszcze nie musiałem jej podejmować. To, co było najważniejsze, to dołączenie do nowego klubu, teraz adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia w Chicago będę miał odpowiedź na swoje wewnętrzne pytania, które pojawiają się w mojej głowie” – tłumaczył Robert Lewandowski na prezentacji, cytowany przez Weszło.