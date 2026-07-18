Lewandowski w samym środku przeciągania liny. Stawka jest ogromna

Robert Lewandowski może wkrótce stanąć przed nieoczekiwanym dylematem. W grę wchodzi bowiem potencjalny konflikt między obowiązkami klubowymi a reprezentacją Polski.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Chicago chce zabrać Lewandowskiego kadrze. Urban stanie przed wielkim dylematem

Robert Lewandowski nie rozegrał jeszcze ani jednego oficjalnego meczu w barwach Chicago Fire, a wokół jego nazwiska pojawił się temat, który może wywołać niemałe zamieszanie. Wszystko przez przełożone spotkanie MLS z Vancouver Whitecaps, które zostało wyznaczone na termin kolidujący z obowiązkami reprezentacyjnymi kapitana Polski.

Jak informuje Weszlo.com, władze klubu z Chicago nie ukrywają, że zależy im na występie Polaka w meczu zaplanowanym na 6 października. Powód jest nie tylko sportowy. Rywalem Fire będzie Vancouver Whitecaps, którego gwiazdą jest Thomas Mueller. To właśnie perspektywa kolejnego starcia dwóch byłych liderów Bayernu Monachium stała się fundamentem kampanii promocyjnej tego wydarzenia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sprzedaż biletów i zainteresowanie kibiców sprawiły, że spotkanie nabrało wyjątkowego znaczenia dla organizatorów. Nic więc dziwnego, że trener Gregg Berhalter zamierza podjąć rozmowy z selekcjonerem reprezentacji Polski. – Miejmy nadzieję, że uda się porozumieć z selekcjonerem reprezentacji Polski i że pozwoli on Robertowi wrócić wcześniej ze zgrupowania i zagrać z Vancouver – powiedział szkoleniowiec Chicago Fire cytowany przez dziennikarza Jakuba Białka w jego materiale.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na przełomie września i października reprezentacja Polski ma do rozegrania aż cztery mecze Ligi Narodów UEFA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN ma pełne prawo korzystać z zawodnika przez cały okres zgrupowania, a klub musi respektować ten obowiązek.

Nie można jednak wykluczyć, że decydujący głos będzie należał do samego Lewandowskiego. Napastnik wciąż nie ogłosił bowiem, czy zamierza kontynuować reprezentacyjną karierę. Tym samym najbliższe tygodnie mogą przynieść odpowiedzi nie tylko na pytania dotyczące jego przyszłości w kadrze, ale także pierwszego poważnego testu relacji między Chicago Fire a Polskim Związkiem Piłki Nożnej.