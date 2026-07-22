Berhalter ujawnił prawdę o Lewandowskim. Te słowa mówią wszystko

Robert Lewandowski w końcu doczeka się debiutu w Chicago Fire. Polski napastnik po raz pierwszy zagra w MLS, a jego rywalem będzie mistrz ligi, czyli Inter Miami.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wchodzi do MLS. Wielki moment dla Chicago Fire

Robert Lewandowski już wkrótce rozpocznie nowy rozdział swojej bogatej kariery. Polski napastnik ma zadebiutować w barwach Chicago Fire w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Interowi Miami. Pierwotnie pierwszy występ byłego zawodnika Bayernu Monachium i FC Barcelony miał nastąpić w meczu z Vancouver Whitecaps, jednak spotkanie zostało przełożone z powodu problemów z jakością powietrza wywołanych dymem z pożarów w Kanadzie.

Jak informuje Sports.yahoo.com, transfer Lewandowskiego do Chicago był operacją przygotowywaną przez klub od wielu miesięcy. Fire rozpoczęli rozmowy z otoczeniem zawodnika już w styczniu 2025 roku, a oficjalne podpisanie dwuletniego kontraktu ogłoszono 29 czerwca. Polak dołączył do zespołu jako wolny agent i otrzymał koszulkę z numerem 9.

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Trener Gregg Berhalter od początku podkreśla, że nie traktuje Lewandowskiego jako zawodnika, który potrzebuje długiego okresu adaptacji. Szkoleniowiec zwrócił uwagę przede wszystkim na profesjonalizm 37-latka podczas treningów. – Jedno, co mogę powiedzieć o Robercie, to jego niesamowita pracowitość. Kiedy pomyślisz o facecie, który dołącza do zespołu, który przez cały zeszły tydzień zmagał się z jet lagiem i który motywuje chłopaków na treningach, a gdy my zajmujemy się kondycją fizyczną, on też to trenuje i podejmuje dodatkowy wysiłek po treningu – powiedział szkoleniowiec ekipy z Chicago.

– Widać, dlaczego jest profesjonalistą i dlaczego zdobył więcej bramek niż ktokolwiek inny w Europie w ciągu ostatnich 15 lat. Na treningach pokazywał wysoką jakość, strzelał gole i wygląda na świetnego zawodnika – zaznaczył Berhalter.

A Midweek Matchday in Miami ☀️



📍 Nu Stadium

⏰ 6:30 pm

📺 https://t.co/NT2EwYAKah



#cf97 pic.twitter.com/6LHtqeZmP3 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 22, 2026

Debiut Lewandowskiego będzie miał dodatkowy wymiar, ponieważ zastępuje on Hugo Cuypersa, dotychczasowego lidera klasyfikacji strzelców MLS. Belg, który zdobył 13 bramek w tym sezonie, przeniósł się do CF Monterrey.

– Jeśli spojrzeć na nasz zespół teraz, to jest tak samo, z wyjątkiem Roberta, który zastąpił Hugo. Do tej pory radziliśmy sobie dobrze. Można by pomyśleć, że biorąc pod uwagę to równanie, będziemy lepsi – szkoleniowiec ekipy z Soldier Field.

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Chicago Fire liczy, że reprezentant Polski stanie się centralną postacią ofensywy i pomoże drużynie walczyć o najwyższe cele. Sam trener nie ukrywa swoich oczekiwań wobec polskiego napastnika.

– Oczekujemy, że będzie centralnym punktem naszego ataku. Chcemy otoczyć go zawodnikami, którzy pomogą mu osiągnąć jak największe sukcesy i pomóc drużynie odnosić jak największe sukcesy – przekazał Berhalter.

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Pierwszy test nie będzie jednak łatwy. Inter Miami to aktualny mistrz MLS i jeden z najmocniejszych zespołów w lidze. Choć według medialnych wieści Lionel Messi oraz Rodrigo De Paul mogą nie wystąpić w tym spotkaniu, trener Chicagoi Fire zachowuje respekt wobec rywala.

– Mam ogromny szacunek dla Interu Miami. Mają świetny skład. Najprawdopodobniej zabraknie im kilku zawodników, Messiego i Rodrigo De Paula, choć z Messim i De Paulem nigdy nic nie wiadomo – podkreślił Behalter.

Dla Lewandowskiego będzie to wyjątkowy moment. Rywalizacja zacznie się o godzinie 1:30 czasu polskiego na Nu Stadium, mogącym pomieścić ponad 26 tysięcy widzów.