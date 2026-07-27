Flick wstrzymał transfer. Talent Barcelony dostał wielką szansę

Brian Farinas był o krok od odejścia do Girony, ale plany Barcelony niespodziewanie się zmieniły. Kontuzja Frenkiego de Jonga sprawiła, że Hansi Flick postanowił zatrzymać młodego pomocnika i dać mu szansę podczas letnich przygotowań.

Mohammed Hammou / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Girona czeka, a wszystko zależy od Flicka

Brian Farinas jeszcze na początku lipca był blisko przenosin do Girony. Według „Mundo Deportivo” oba kluby osiągnęły niemal całkowite porozumienie. Girona miała zapłacić 1,5 miliona euro za 50 procent praw do 20-letniego pomocnika.

Sytuacja zmieniła się po poważnej kontuzji Frenkiego de Jonga odniesionej podczas mistrzostw świata. Hansi Flick poprosił władze Barcelony o wstrzymanie negocjacji, ponieważ chce dokładnie przyjrzeć się Farinasowi. Niemiecki szkoleniowiec uważa, że wychowanek La Masii może stać się jedną z opcji do wypełnienia luki po reprezentancie Holandii.

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Ostateczna decyzja ma zapaść po zgrupowaniu Barcelony w Anglii. To właśnie tam Flick oceni, czy Farinas jest gotowy do gry w pierwszym zespole, czy dla jego rozwoju lepszym rozwiązaniem będzie regularna gra w innym klubie. Girona nie zamierza jednak wycofywać się z rozmów i jest gotowa poczekać na decyzję Barcelony.

20-latek ma ważny kontrakt do 2028 roku i ma za sobą udany sezon w Barcelonie Atletic. Przez całe lato indywidualnie pracował nad przygotowaniem fizycznym, aby jak najlepiej wykorzystać szansę podczas okresu przygotowawczego. Dobrym sygnałem było już miejsce w wyjściowym składzie na zamknięty sparing z CE Europa. Teraz wszystko zależy od tego, czy przekona Flicka również podczas treningów i kolejnych meczów w Anglii.