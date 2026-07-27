Inter znalazł nowy cel. To były piłkarz Juventusu

11:43, 27. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter nie kończy letnich zakupów i wciąż szuka kolejnych wzmocnień do defensywy. Na liście życzeń Mediolańczyków pojawił się Nicolo Savona, który może okazać się uniwersalnym rozwiązaniem dla Cristiana Chivu.

Cristian Chivu
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Savona kolejną opcją dla Chivu

Inter koncentruje się obecnie na przebudowie linii obrony. Po sprzedaży Denzela Dumfriesa do Realu Madryt oraz nieudanych próbach sprowadzenia Marco Palestry i Anana Khalailiego, priorytetem pozostaje pozyskanie nowych defensorów. Klub prowadzi rozmowy w sprawie Cristiana Romero z Tottenhamu, ale nawet jego transfer nie zakończy działań na rynku.

Cristian Chivu chce dysponować po dwoma wartościowymi zawodnikami na każdej pozycji w trzyosobowym bloku defensywnym. Dlatego Inter rozważa sprowadzenie kolejnego piłkarza, który mógłby występować zarówno jako prawy wahadłowy, jak i prawy stoper. Właśnie z tego powodu coraz częściej pojawia się nazwisko Nicolo Savony.

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22-letni Włoch trafił przed rokiem do Nottingham Forest z Juventusu za 13 milionów euro plus 2,5 miliona euro w bonusach. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2030 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. W minionych rozgrywkach Savona rozegrał 20 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Końcówkę sezonu stracił jednak z powodu kontuzji kolana.

Według włoskich doniesień dyrektor sportowy Piero Ausilio wykluczył powrót Ivana Perisicia i bez powodzenia próbował pozyskać Dana Ndoye z Nottingham Forest. Teraz jednym z rozważanych rozwiązań jest właśnie Savona, który dzięki swojej wszechstronności dobrze wpisuje się w wymagania Chivu. Zainteresowanie 22-latkiem wykazuje również Atalanta.

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