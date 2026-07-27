Co z wyczekiwanym transferem Wisły Kraków? Decyzja nadchodzi

Wisła Kraków planuje jeszcze transfer środkowego pomocnika. O potencjalne przybycie Jocelyna Janneha zapytany został Jarosław Królewski. Na kanale "Meczyki" ujawnił, że zbliża się termin ostatecznej decyzji.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła musi podjąć decyzję. Już niebawem

Wisła Kraków na inaugurację sezonu Ekstraklasy pokonała przed własną publicznością GKS Katowice 2-1. Beniaminek pokazał się z bardzo dobrej strony i zwyciężył za sprawą trafień Marko Bozicia oraz Jordiego Sancheza. W Krakowie panuje duży optymizm i nadzieja związana z najbliższymi miesiącami. Oczywiście nadrzędnym celem jest utrzymanie, ale nie da się ukryć, że zespół Mariusza Jopa na starcie kampanii wygląda bardzo obiecująco.

Niewykluczone, że lada moment będzie jeszcze mocniejszy. Do tej pory Wisła sprowadziła czterech nowych piłkarzy, ale planuje jeszcze transfer do środka pola. Od kilku dni wiadomo, że na jej celowniku znajduje się Jocelyn Janneh – defensywny pomocnik, za którego musi zapłacić. 23-latek już w zeszłym tygodniu miał pojawić się w Krakowie, ale decyzji w jego sprawie nie ma. Najnowsze informacje przekazał w programie „Meczyków” Jarosław Królewski.

Prezes Wisły potwierdził, że udało się już wypracować porozumienie zarówno z zawodnikiem, jak i jego klubem. Ostateczna decyzja dopiero zapadnie – Biała Gwiazda podchodzi do tego tematu ostrożnie, bowiem nie chce zaburzyć proporcji i przesadzić. Królewski wyróżnia wyjątkową atmosferę, jaka panuje w szatni krakowskiej drużyny. Jest też świadomy jej potencjału.

W ciągu najbliższych dwóch dni kibice dowiedzą się, czy Janneh zostanie nowym nabytkiem Białej Gwiazdy.