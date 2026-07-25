Fabiański zakończył piłkarską karierę! „Zamykam najpiękniejszy rozdział”

10:53, 25. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Łukasz Fabiański

Łukasz Fabiański poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. 41-latek przechodzi na sportową emeryturę po rozstaniu z West Hamem.

Łukasz Fabiański
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański odchodzi na piłkarską emeryturę

Łukasz Fabiański po sezonie 2025/2026 rozstał się z West Hamem United. W kolejnych tygodniach zastanawiał się, co dalej. Był łączony z różnymi klubami, w tym między innymi z powrotem do Ekstraklasy. W sobotę przekazał swoją decyzję – postanowił zakończyć piłkarską karierę.

Fabiański opublikował wzruszający komunikat, w którym poinformował, że nie będzie kontynuował piłkarskiej kariery. Zdradził też, co dalej – zamierza pozostać przy piłce i zająć się szkoleniem młodzieży.

„Niektóre pożegnania są trudniejsze od innych. Dziś jest właśnie jeden z tych dni. Po tylu niezapomnianych latach nadszedł moment, by zamknąć NAJPIĘKNIEJSZY rozdział mojego życia. Podjąłem trudną decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery jako bramkarz. Odkąd pamiętam, piłka nożna była moją pasją, moim celem i moim domem. (…) Ale to nie jest pożegnanie. To dopiero początek nowej drogi. Od dziś moją misją jest oddać piłce to, co ona dała mi. Chcę inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im uwierzyć w siebie i spełniać marzenia – tak jak kiedyś ja spełniałem swoje. Bo bycie bramkarzem to nie tylko pozycja na boisku. To sposób myślenia. To sposób na życie. I coś, co pozostaje z Tobą na zawsze.” – napisał były reprezentant Polski w oficjalnym komunikacie.

Fabiański to czołowy polski bramkarz ostatnich kilkunastu lat. Dla reprezentacji rozegrał 57 spotkań, błyszcząc przede wszystkim na Euro 2026. Na poziomie Premier League zanotował w sumie 376 występów.

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