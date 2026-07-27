Rafael Leao obierze szokujący kierunek? Trwają negocjacje

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Besiktas Stambuł pracuje nad transferem Rafaela Leao

Rafael Leao planuje odejść z Milanu podczas letniego okienka transferowego. Dwudziestosiedmioletni skrzydłowy chce zmienić otoczenie i spróbować nowego wyzwania. Choć Portugalczyk liczył na przeprowadzkę do jednego z czołowych klubów z topowych europejskich lig, to zainteresowanie jego osobą nie jest obecnie zbyt duże. Taki stan rzeczy sprawia, że musi on rozważyć również inne kierunki swojej dalszej kariery.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Sacha Tavolieri, prace nad sprowadzeniem Rafaela Leao rozpoczął Besiktas Stambuł. Turecki klub skontaktował się już z przedstawicielami zawodnika, a w najbliższym czasie ma podjąć pierwsze rozmowy z Milanem. Problemem może być jednak formuła transakcji, ponieważ włoski gigant preferuje definitywną sprzedaż, natomiast Besiktas skłania się ku wypożyczeniu z opcją wykupu.

Czterdziestodziewięciokrotny reprezentant Portugalii broni barw ekipy Rossonerich od sierpnia 2019 roku, gdy przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za niespełna 50 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na około 55 milionów euro.

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