Korona Kielce ma w swoich szeregach zawodnika, który jeszcze niedawno walczył o miejsce w kadrze meczowej. Często jednak mówi się o nim w kontekście reprezentacji Polski.

fot., Kazimierz Koper . Alamy Na zdjęciu: Dawid Błanik

Reprezentacja Polski to jego marzenie. Dawid Błanik jasno określił cel

Korona Kielce może pochwalić się jednym z największych rozwojów indywidualnych w ostatnich sezonach PKO BP Ekstraklasy. Dawid Błanik z piłkarza pozostającego na dalszym planie stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu Jacka Zielińskiego, a jego nazwisko zaczęło pojawiać się w dyskusjach dotyczących reprezentacji Polski.

Skrzydłowy w rozmowie z Goal.pl odniósł się do potencjalnego powołania do kadry narodowej. Błanik nie ukrywa, że debiut z orzełkiem na piersi pozostaje jednym z jego największych sportowych marzeń, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że wszystko zależy od jego dalszej pracy. – Na pewno jestem dumny z tego, że przeszedłem drogę od zawodnika, który nie łapał się nawet do kadry meczowej, do piłkarza, o którym mówi się w kontekście reprezentacji Polski. To ogromna satysfakcja i cieszę się, że taka metamorfoza nastąpiła w mojej karierze – powiedział Błanik w rozmowie z naszym serwisem.

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Zawodnik Korony przyznał, że samo zainteresowanie jego osobą ze strony obserwatorów kadry jest dla niego dużym wyróżnieniem. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza zatrzymywać się na dotychczasowych osiągnięciach. – Oczywiście wielkim marzeniem jest trafienie do reprezentacji i debiut w narodowych barwach, ale wiem, że wszystko zależy ode mnie. Muszę być jeszcze lepszym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie – dodał 29-latek.

Świetne liczby mogą otworzyć drzwi do kadry

Błanik ma za sobą najlepszy okres w karierze, a jego statystyki z poprzednich rozgrywek były najlepsze w dotychczasowej przygodzie z profesjonalną piłką. Sam zawodnik przyznaje jednak, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko.

– To będzie trudne zadanie, bo moje statystyki w poprzednich rozgrywkach były najlepsze w karierze. Czuję się jednak mocny, pewny siebie i z dużą niecierpliwością czekam na nowy sezon. Być może sztab reprezentacji zwróci uwagę na moją osobę i otrzymam powołanie. Na pewno głęboko w to wierzę i zrobię wszystko, żeby tak się stało. A czy rzeczywiście do tego dojdzie, pokaże czas – podsumował piłkarz Korony.

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Przed Błanikiem kolejny ważny sezon, w którym będzie miał okazję udowodnić, że zasługuje na miejsce w gronie kandydatów do gry w reprezentacji Polski. Na dzisiaj jego rywalami o miejsce w kadrze mogliby być: Jakub Kamiński, Oskar Pietuszewski czy Michał Skóraś.