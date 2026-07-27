Ajax czeka na Ter Stegena. Barcelona musi rozwiązać jeden problem

Transfer Marca-Andre ter Stegena do Ajaksu jest coraz bliżej, ale wciąż nie został dopięty. Holenderski klub zachowuje spokój, choć daje do zrozumienia, że nie będzie czekał w nieskończoność.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona i Ter Stegen wciąż negocjują warunki

Ajax od dłuższego czasu ma wstępne porozumienie z Markiem-Andre ter Stegenem i liczy, że niemiecki bramkarz wkrótce trafi do Amsterdamu. Na przeszkodzie stoją jednak nierozwiązane kwestie finansowe między zawodnikiem a Barceloną. Holenderski klub nie uczestniczy w tych rozmowach i może jedynie czekać na ich zakończenie.

Według informacji „Mundo Deportivo” w Ajaksie nadal panuje optymizm. Dodatkowym atutem całej operacji jest fakt, że Barcelona ma pokrywać około 90 procent wynagrodzenia bramkarza. Jednocześnie działacze dają do zrozumienia, że jeśli negocjacje będą przeciągały się zbyt długo, rozpoczną poszukiwania innego golkipera.

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Do sprawy odniósł się również trener Ajaxu Michel. Szkoleniowiec przyznał, że pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem technicznym Jordim Cruyffem. – Rozmawia ze mną każdego dnia o dostępnych możliwościach i o tym, co się dzieje. Chcemy sprowadzać piłkarzy, którzy pomogą Ajaxowi się rozwijać. Musimy jednak podejmować właściwe decyzje, a procesy transferowe nigdy nie są proste – powiedział. Zapytany o Ter Stegena dodał krótko: – Wszyscy wiedzą, co się dzieje. Mam nadzieję, że wkrótce będzie mógł nam pomóc.

Sam Ter Stegen skupia się obecnie na odzyskaniu pełnej sprawności. Wystąpił już w zamkniętym sparingu Barcelony z Europą, wygranym 4:1. Nadal nie wiadomo jednak, czy poleci z drużyną na przedsezonowe zgrupowanie w Anglii. Od rozwiązania ostatnich kwestii finansowych zależy, czy jego kolejnym przystankiem będzie St George’s Park czy Amsterdam.