Jadon Sancho może wyjechać z Europy. Propozycja na stole

Jadon Sancho jest wolnym zawodnikiem po rozstaniu z Manchesterem United. Jak donosi serwis Foot Mercato, angielski skrzydłowy dostał ofertę od katarskiego Al-Rayyan.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Al-Rayyan skusi Jadona Sancho?

Jadon Sancho jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu po rozstaniu z Manchesterem United. Dwudziestosześcioletni skrzydłowy nie otrzymał od angielskiego giganta propozycji przedłużenia kontraktu i musi znaleźć nowego pracodawcę. Choć w ostatnich tygodniach łączono go z przenosinami do Borussii Dortmund oraz Milanu, ostatecznie może obrać znacznie bardziej zaskakujący kierunek.

Jak informuje serwis „Foot Mercato”, Sancho wzbudził bowiem zainteresowanie Al-Rayyan SC. Katarski klub miał już złożyć Anglikowi oficjalną ofertę i obecnie czeka na jego odpowiedź. Propozycja jest bardzo atrakcyjna pod względem finansowym, jednak oznaczałaby wyjazd z Europy oraz grę na zdecydowanie niższym poziomie sportowym. Ostateczna decyzja należy do samego zawodnika.

Angielski skrzydłowy w minionym sezonie rozegrał 39 spotkań podczas wypożyczenia do Aston Villi, zdobywając jedną bramkę i notując trzy asysty. Najlepszy okres swojej kariery przeżywał jednak w Borussii Dortmund, której barwy reprezentował w latach 2017-2021 oraz ponownie w pierwszej połowie 2024 roku. Aktualnie jego wartość rynkowa, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi około 20 milionów euro.

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