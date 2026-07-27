Wisła Kraków się nie spieszy. Perełka nie zostanie sprzedana

Wisła Kraków ma w swoich szeregach wielu utalentowanych zawodników. Jarosław Królewski w programie "Meczyków" został zapytany o ewentualną sprzedaż Macieja Kuziemki. Młody skrzydłowy nigdzie się nie wybiera.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado i Maciej Kuziemka

Wisła nie myśli o sprzedaży Kuziemki

Wisła Kraków zanotowała bardzo udaną inaugurację sezonu Ekstraklasy, bowiem w niedzielny wieczór pokonała przed własną publicznością GKS Katowice 2-1. Ważną rolę w zespole Mariusza Jopa odgrywają młodzi zawodnicy, którzy przechodzili przez różne etapy szkolenia w klubowej akademii – Kacper Duda, Jakub Krzyżanowski, Maciej Kuziemka, Patryk Letkiewicz czy Mariusz Kutwa. Pierwsza trójka zaczęła spotkanie z GKS-em w wyjściowym składzie.

Ze świetnej strony pokazał się Duda, natomiast kibiców interesują też losy Kuziemki, który ma za sobą kapitalny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Wchodził do gry jako debiutant, stając się podstawowym skrzydłowym i niekiedy nawet liderem ofensywy. Zabłysnął tez w młodzieżowej reprezentacji Polski, trafiając na wagę zwycięstwa z Włochami.

Jarosław Królewski przy okazji obecności w programie na kanale „Meczyki” został zapytany o przyszłość Kuziemki i ewentualny transfer młodego zawodnika. Potwierdził, że w najbliższym czasie nie ma planów związanych z jego sprzedażą. 20-latek dopiero wchodzi na poziom Ekstraklasy i musi potwierdzić swój potencjał. Wisła przyzwyczaiła do tego, że nie spieszy się z pożegnaniem tych, na których chce opierać swoją siłę – świadczą o tym odrzucane oferty za Angela Rodado czy Kacpra Dudę.