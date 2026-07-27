Gigant z Arabii Saudyjskiej ruszył po gwiazdę Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Iliman Ndiaye

Al-Hilal zainteresował się Ilimanem Ndiaye

Iliman Ndiaye w ostatnich miesiącach był łączony z takimi europejskimi gigantami jak Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea czy Tottenham Hotspur. Gwiazdor Evertonu ma za sobą bardzo udany sezon, dlatego nie dziwi ogromne zainteresowanie jego osobą na rynku transferowym. Wiele wskazuje jednak na to, że dwudziestosześcioletni skrzydłowy obierze inny, niespodziewany kierunek.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Iliman Ndiaye otrzymał bowiem ofertę od Al-Hilal. Saudyjski potentat jest gotów zagwarantować Senegalczykowi bardzo wysokie zarobki, a także zapłacić Evertonowi kwotę satysfakcjonującą angielski klub. Wstępne rozmowy w sprawie potencjalnego transferu już się rozpoczęły i niewykluczone, że zakończą się porozumieniem.

Czterdziestotrzykrotny reprezentant Senegalu trafił do drużyny The Toffees w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za 18 milionów euro. Szybko stał się jednym z liderów ekipy prowadzonej przez Davida Moyesa. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na mniej więcej 55 milionów euro.

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