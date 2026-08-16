Świetny start FC Porto w lidze. Polacy docenieni w mediach

FC Porto pokonało wczoraj wieczorem zespół Rio Ave, a swój duży wkład w ten wynik mieli Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Polacy zostali pozytywnie ocenieni przez serwis "A Bola".

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

Cztery gole, zero straconych po dwóch meczach

FC Porto bardzo dobrze weszło w nowy sezon ligi portugalskiej. Cztery zdobyte gole i do tego zero straconych to bilans, który może zadowalać nie tylko kibiców oraz media, ale także sztab szkoleniowy oraz samych zawodników. Wszystko wskazuje więc, że drużyna Smoków znów będzie głównym kandydatem do mistrzostwa kraju.

Z pewnością spory udział w tym mają także dwaj piłkarze z Polski. Dwaj, bo Oskar Pietuszewski jest jeszcze niedostępny do gry z powodu niedawnej kontuzji. Jednak Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior kapitalnie są dysponowani w linii defensywnej i zbierają za to dobre recenzje. Po meczu z Rio Ave dwie szóstki wystawił im serwis „A Bola”.

– Dyskretny występ w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wygrał kilka pojedynków powietrznych i odegrał ważną rolę w utrzymaniu kontroli nad polem karnym w obliczu bezpośredniej gry Rio Ave. Spełnił rolę doświadczonego środkowego obrońcy, zwłaszcza w meczu, w którym Rio Ave starało się wykorzystywać dośrodkowania – czytamy nt. Jana Bednarka.

– Bardzo ważny w budowaniu akcji i początkowej fazie pressingu. W 51. minucie wykonał szczególnie ciekawe podanie pionowe, podając Pepe za defensywą, a kilkakrotnie sam szukał gola bezpośrednio w kierunku Deniza Gula. Strzelił gola lewą nogą, który został anulowany przez VAR z powodu spalonego Gula. W obronie był solidny i brał udział w serii wybić, uniemożliwiając Rio Ave przekształcenie dośrodkowań w czyste sytuacje – oceniono z kolei występ Kiwiora.

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