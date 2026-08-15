Salah debiutuje w Turcji. Polak jednym z bohaterów meczu

Mohamed Salah zadebiutował w nowych barwach. Reprezentant Egiptu pojawił się na bosku w drugiej połowie meczu Kasimpasa - Trabzonspor. Jednym z bohaterów tego spotkania był Adrian Benedyczak.

BSR Agency/ Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah (Kasimpasa - Trabzonspor)

Salah z debiutem, ale bez gola

Turcja rozpoczęła ligowe zmagania. Już w pierwszej kolejce sezonu doszło do niezwykle emocjonującego pojedynku. Kasimpasa, prowadzona przez Emre Belozoglu, na własnym stadionie podejmowała Trabzonspor, za którego wyniki odpowiada Fatih Tekke.

Głównym wydarzeniem tego starcia miał być debiut nowej gwiazdy ligi – Mohamed Salah po dziewięciu latach zakończył swoją przygodę na Anfield Road i letnim okienku zamienił Liverpool na Trabzonspor.

Jednak Egipcjanin pojawił się na boisku dopiero w 58. minucie. Trzy minuty wcześniej bohaterem rywalizacji w Stambule stał się Adrian Benedyczak, który wykorzystał rzut karny i doprowadził do wyrównania. Goście wyszli na prowadzenie tuż przed przerwą – do siatki trafił Noah Saviolo.

Mecz zakończył się remisem 1:1 – Salah oddał dwa strzały, ale nie znalazł sposobu na Andreasa Gianniotisa. Z kolei Benedyczak zszedł z murawy już w doliczonym czasie gry.