Real Madryt ma kłopot. Mourinho może podjąć ryzykowną decyzję

08:54, 16. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Real Madryt rozpocznie sezon La Liga z poważnym problemem w obronie. Jose Mourinho ma ograniczone pole manewru, a urazy mogą zmusić go do ryzyka już w pierwszym meczu.

Jose Mourinho
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho musi ratować obronę Realu Madryt

Real Madryt przed inauguracją rozgrywek znalazł się w sytuacji, której Jose Mourinho z pewnością wolałby uniknąć. Portugalczyk ma bardzo ograniczone możliwości zestawienia środka defensywy przed spotkaniem z Espanyolem.

Jak informuje „AS”, obecnie do dyspozycji trenera pozostają Ibrahima Konate, Dean Huijsen oraz Antonio Rudiger. Lista jest krótka, a sytuację dodatkowo komplikują problemy zdrowotne pozostałych defensorów.

Eder Militao wciąż przechodzi rehabilitację po operacji ścięgna podkolanowego. Jeszcze dłużej na powrót będzie musiał poczekać Raul Asencio, który zmaga się z zerwanym ścięgnem. Według przewidywań jego ponowne pojawienie się na boisku przed połową września jest mało realne. Konate dopiero niedawno wrócił natomiast do treningów.

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Mourinho może tym samym zostać zmuszony do sięgnięcia po młodzież. Szansę otrzymać mogą obrońcy Castilli, czyli Joan Martínez oraz Mario Rivas. Obaj dobrze zaprezentowali się podczas okresu przygotowawczego i zapukali do drzwi pierwszego zespołu.

Więcej mówi się jednak o Martínezie. Młody defensor zyskał przydomek „nowego Ramosa” i wygląda na zawodnika, który może być bliżej debiutu w pierwszym składzie. Rivas również ma swoje argumenty. PRzede wszystkim w sparingu z Ferencvarosem wpisał się na listę strzelców.

Przed Mourinho pojawił się zatem nieoczekiwany dylemat. Doświadczona defensywa jest mocno przetrzebiona, a odpowiedź może znajdować się w akademii. Pierwszy mecz sezonu może być dla jednego z młodych obrońców wielką szansą.

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