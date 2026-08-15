Al-Nassr zaczyna sezon bez Ronaldo. Trzy gole

Al-Nassr rozpoczął sezon 2026/27 bez Cristiano Ronaldo. Mimo tego mistrzowie Arabii Saudyjskiej sięgnęli po efektowne zwycięstwo w meczu pierwszej kolejki SPL.

Chun Yin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Al-Nassr triumfuje bez Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrzebował nieco więcej odpoczynku po Mistrzostwach Świata 2026 i dołączył do drużyny w końcówce okresu przygotowawczego. Dlatego Ange Postecoglou postanowił nie włączać Portugalczyka do kadry na pierwszy mecz nowego sezonu Saudi Pro League.

Mistrzowie kraju na otwarcie ligowych zmagań zmierzyli się z Al-Fateh. Premierowa bramka zmagań na King Saud University Stadium padła w 37. minucie. Do siatki trafił Angelo, który skorzystał z dogrania Salema Al Najdiego. Zaledwie trzy minuty później na listę strzelców wpisał się Joao Felix, któremu podawał Sadio Mane.

Po zmianie stron Al-Nassr po raz trzeci zaskoczyło niżej notowanych rywali i w ten sposób ustaliło wynik meczu na 3:0. Tym razem Walid Ak Enezi musiał sięgać do siatki po uderzeniu Samu Costy. 25-latek nie zmarnował zagrania Abdullaha Al Hamdana i już w swoim debiucie mógł cieszyć się z gola.