Wisła Kraków w niedzielę zagra z Górnikiem Zabrze w hicie czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Znamy przewidywane składy obu drużyn przed tym spotkaniem.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Górnik – Wisła to będzie hit! Tak trenerzy mogą ustawić swoje zespoły

Wisła Kraków w najciekawiej zapowiadającym się starciu czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Na stadionie im. Ernesta Pohla emocji nie powinno zabraknąć, a oba zespoły podejdą do rywalizacji z jasnym celem, aby sięgnąć po pełną pulę.

Dla gospodarzy będzie to okazja do wykorzystania atutu własnego boiska i potwierdzenia dobrej dyspozycji. Zabrzanie mają w swoich szeregach kilka interesujących postaci, a szczególną uwagę przyciąga obecność Kacpra Urbańskiego w przewidywanym składzie. Były zawodnik Legii Warszawa może być jednym z zawodników odpowiedzialnych za napędzanie ofensywy Górnika.

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Wisła również ma kim postraszyć. W ofensywie krakowskiego zespołu powinni pojawić się między innymi Frederico Duarte, Angel Rodado, Marko Bozić oraz Jordi Sanchez. To właśnie od ich współpracy może zależeć, jak często pod bramką wicemistrza Polski będzie robiło się gorąco.

Spotkanie zapowiada się zatem jako konfrontacja dwóch drużyn, które nie powinny kalkulować. Górnik będzie chciał wykorzystać energię własnego stadionu, natomiast Wisła spróbuje narzucić rywalowi swój sposób gry.

Przewidywane składy na mecz Górnik Zabrze – Wisła Kraków

Górnik: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Dietz, Urbański – Ikia Dimi, Chłań – Prekop

Wisła: Łubik – Lelieveld, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski – Duda, Igkebeme – Duarte, Rodado, Bozić – Sanchez.